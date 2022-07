Salt lanciert neue Handy-Abos – darum jubelt der Konsumentschutz

«Bei vielen Anbietern ist dies bereits seit längerer Zeit so, jetzt zieht endlich auch der drittgrösste Schweizer Netzbetreiber nach.»

Was sagen die unabhängigen Mobilfunk-Experten?

Auf die neu geordneten Angebote können Salt-Kunden ab dem (heutigen) Dienstag wechseln. Dabei profitierten sie ohne zusätzliche Kosten von mobilem Highspeed-Internet und 5G, wo verfügbar, wird CEO Pascal Grieder in der Mitteilung zitiert.

Salt macht das Mobilfunkangebot für Privatkundinnen und -kunden schneller. Dabei ermögliche Salt Mobile Max den Zugriff auf die vor Ort jeweils maximal verfügbare Internet-Geschwindigkeit sowie auf die 5G-Technologie, überall dort, wo diese genutzt werden könne, wie der drittgrösste Schweizer Mobilfunk-Provider am Dienstag mitteilte.

Was bieten die neuen Salt-Abos sonst noch?

Bei den am Dienstag vorgestellten neuen Handy-Abos von Salt (siehe unten) sei die Internetnutzung im Ausland nur noch möglich, wenn das Datenguthaben im Abo inbegriffen ist oder zu einem fixen Betrag im Vorfeld gekauft wird. Damit seien die Kundinnen und Kunden wirksam vor hohen Roaming-Rechnungen geschützt, konstatiert die Stiftung für Konsumentschutz.

Hohe Handy-Rechnungen nach Auslandsaufenthalten gehörten endlich der Vergangenheit an, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz in einer Medienmitteilung.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wer Busfahrer am meisten ärgert – und wie viele sich unfit ans Steuer setzen

Iran liefert offenbar «Hunderte» Drohnen nach Russland +++ Zahl der Toten in Donezk steigt

Christliche Fundis in den USA träumen dank Trump von einem Gottesstaat

13 Meter hohe Wellen – so gewaltig war der Tsunami im Genfersee

«Wir sind einfach nur illegal»: Daten-Leak zeigt Ubers aggressive Expansion auf

Der Taxi-Dienst Uber gehört in vielen Städten Europas längst zum Alltag. Wer kurzfristig einen Transport von A nach B braucht, ruft die App auf und wird innert Kürze abgeholt. Der Dienst operiert mittlerweile mit wenigen Ausnahmen in allen Ländern Europas, Nord- und Südamerikas. Geleakte Dokumente, die Uber-Files, zeigen nun das aggressive und teilweise illegale Vorgehen des Unternehmens während dieser Expansion. Was beim grössten Datenleak zum Vorschein kam, erfährst du hier: