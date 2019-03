Digital

Samsung

Samsungs Galaxy Fold kommt am 3. Mai in den Handel – für 2050 Franken



bild: samsung

Samsungs Falt-Handy Galaxy Fold kostet 2050 Franken und kommt am 3. Mai in die Schweiz

Vor einem Monat hat Samsung sein erstes Smartphone enthüllt, das sich zu einem kleinen Tablet aufklappen lässt. Nun sind auch das genaue Datum des Schweizer Verkaufsstarts sowie weitere Details bekannt.

Das erste auffaltbare Smartphone kommt früher in die Schweiz, als viele gedacht haben: «Ab dem 3. Mai ist das neue Samsung Galaxy Fold bei Mobilezone, Sunrise und Swisscom, sowie im e-Store auf Samsung.ch in limitierter Stückzahl erhältlich», schreibt Samsung am Montag in einer Medienmitteilung. Das Galaxy Fold wird demnach mit Samsungs kabellosen Kopfhörern Galaxy Buds und einer Kevlar-Schutzhülle geliefert. Interessierte können das sogenannte Foldable ab dem 26. April vorbestellen.



Das Galaxy Fold wird in der Schweiz in vier Farben erhältlich sein: «Space Silver» und «Cosmos Black», über den Samsung e-Store zudem auch in «Martian Green» und «Astro Blue».

Im Video ist das Galaxy Fold von allen Seiten zu sehen Video: watson/samsung

Das Video zeigt unter anderem, wie das Galaxy Fold Zubehör wie Kopfhörer oder eine Smartwach kabellos aufladen kann.

Im geschlossenen Zustand ist das Galaxy Fold ein kompaktes Smartphone (4.6-Zoll-Display) gif: the verge

Aufgeklappt wird aus dem zweiten, in­nen lie­genden AMOLED-Display ein 7,3 Zoll grosses Tablet bild: samsung

Das Galaxy Fold hat mehr Power als die meisten Laptops. bild: samsung

Und was kostet der Spass?

Samsung empfiehlt den Händlern den stolzen Preis von 2050 Franken. Dafür bekommt ein 2-in-1-Gerät inklusive Galaxy Buds (kabellose Kofphörer) und Schutzhülle mit folgenden Spezifikationen:

Haupt-Display: AMOLED, 7,3 Zoll, 1'536 x 2'152 Pixel (4,2:3-Format)

Cover-Display: AMOLED, 4,6 Zoll, 840 x 1'960 Pixel (21:9-Format)

12 GB RAM, 512GB Speicher (kein MicroSD-Slot)

Prozessor: 7nm 64-bit Octa-Core-Prozessor (nicht genauer definiert)

Akku: 4,380 mAh (Schnelllade-Funktion, kabellos ladbar)

Haupt-Kamera: Dreifach-Kamera mit 16/12/12 Megapixel (Zoom- und Ultra-Weitwinkel-Linse)

Front-Kamera: Dual-Kamera mit 10/8 Megapixel

Betriebssystem: Android 9

Soll man sich das Galaxy Fold kaufen?

Diese Frage lässt sich erst beantworten, wenn wir das Gerät ab Mai ausprobieren können. Vieles spricht aber dafür, dass das Fold der ersten Generation ein Gimmick für Technik-begeisterte ist. Für den Otto Normalverbraucher ist nicht nur das klobige Design und der hohe Preis ein Verzichtsgrund, sondern auch die vielen ungeklärten Fragen. Bei diesen neuartigen und irgendwann sicher alltagstauglichen Faltgeräten gilt somit mehr als je zuvor die alte Regel beim Technikkauf: «Kauf kein Gerät der ersten Generation.»

Und was macht die Konkurrenz?

Mit der heutigen Ankündigung kommt Samsung Erzrivale Huawei zuvor. Die Chinesen bringen ihr auffaltbares Mate X (rund 2500 Franken) irgendwann im Sommer in den Handel, ein genaues Datum steht nach wie vor nicht fest.

Das faltbare Mate X von Huawei Video: watson/huawei

Das faltbare Handy von Xiaomi

(oli)

So funktioniert Huaweis Falt-Smartphone Mate X

Abonniere unseren Newsletter