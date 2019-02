Digital

Samsung

Faltbare Android-Smartphones von Huawei und Samsung



Faltbar, 5G-tauglich? Darum wird der Februar für Handy-Fans spannend

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei will auf dem Mobile World Congress in Barcelona ein neuartiges Mobilgerät vorstellen. Marktführer Samsung kann dem zuvorkommen, bei der Präsentation des Galaxy S10.

Ein Artikel von

Die Smartphone-Trends für 2019 stehen schon jetzt fest: Die Top-Android-Hersteller wollen den Kunden jeweils ihre Version eines 5G-fähigen Geräts oder eines faltbaren Smartphones schmackhaft machen. Die ersten Modelle wird man wahrscheinlich auf dem Mobile World Congress in Barcelona (25. bis 28. Februar) zu sehen bekommen. Nur Samsung plant für die Präsentation des neuen Samsung Galaxy S10 ein eigenes Event in San Francisco.

Konkurrent Huawei ist offenbar bereit, die Lücke auf dem Mobile World Congress zu füllen. Bereits im Januar kündigte der Handyhersteller an einer Medienkonferenz in Peking ein faltbares Smartphone an. Auch auf Twitter macht Huawei entsprechende Andeutungen:

Das faltbare Huawei-Smartphone soll den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen. Der Verkauf soll frühestens im April starten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Viel mehr ist darüber nicht bekannt.

Galaxy-Jubiläum am 20. Februar

Marktführer Samsung gerät durch die Ankündigung von Huawei weiter unter Druck. Zwar verkaufen die Südkoreaner immer noch deutlich mehr Geräte als Huawei. Doch die Chinesen haben sich auf dem Android-Markt in wenigen Jahren als ernst zu nehmender Konkurrent etabliert. 2018 verkaufte Huawei so viele Smartphones wie noch nie.

Bekommt Samsung Konkurrenz? Xiaomi zeigt faltbares Smartphone Handy zum Falten: So stellt sich Samsung das Smartphone der Zukunft vor CES 2019: Vier wichtige Technik-Trends für 2019 Smartphones von Huawei: 2018 waren sie so begehrt wie nie

In diesem Jahr wolle Huawei Samsung endgültig an der Spitze ablösen, sagte der Top-Manager Richard Yu in Peking. Das dürfte allerdings schwierig werden: Der Handelskonflikt mit den USA spitzt sich zu und macht den Chinesen zu schaffen.

Samsung hatte seinen Prototypen eines faltbaren Smartphones im Oktober 2018 auf seiner Entwicklerkonferenz vorgeführt. Nun hoffen Beobachter auf weitere Neuigkeiten am 20. Februar, wenn Samsung sein Galaxy-Jubiläum feiern will.

Das erste Tablet zum Falten hat aber das chinesische Startup Royole auf den Markt gebracht: Das Flexpai lässt sich in der Mitte zusammenklappen. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in der Las Vegas zog das neuartige Gerät die Massen an.

Auch Xiaomi, ein weiterer Hersteller aus China, hat in einem Video ein funktionierendes faltbares Smartphone vorgeführt. Konkrete Pläne für eine Massenproduktion gibt es allerdings noch nicht.

Verwendete Quellen:

(str/t-online.de)

Video: watson/Madeleine Sigrist, Emily Engkent, Knackeboul

Abonniere unseren Newsletter