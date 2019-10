Digital

Samsung

Samsung lanciert das Galaxy Fold in der Schweiz



Samsung lanciert das Galaxy Fold in der Schweiz

Ab dem 18. Oktober ist das Galaxy Fold 5G in der Schweiz erhältlich. Dies machte Samsung am Donnerstag per Medienmitteilung bekannt.

Das Galaxy Fold 5G ist ein kleines Smartphone, das sich zu einem Tablet auffalten lässt. Da auch Huawei den Start seines faltbaren Smartphones verschieben musste, ist es das erste auffaltbare Smartphone, das bei uns verfügbar ist.

gif: watson

Wir hatten Samsungs Falt-Smartphone bereits im April ausprobiert – und wurden dabei positiv überrascht. Doch kurz darauf mussten die Südkoreaner den Marktstart Ende April verschieben, weil sich bei den ersten Testgeräten nach wenigen Tagen Produktionsfehler bemerkbar machten.



Samsung hat das Gerät überarbeitet und bringt es nun «in begrenzter Menge» in den Farben «Space Silver» und «Cosmos Black» in den Verkauf. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2100 Franken.

(oli)

Samsungs Falt-Smartphone im Video Video: watson/samsung

Abonniere unseren Newsletter