Samsung bringt Laptop Galaxy Book S mit 23 Stunden Akkulaufzeit



Bild: samsung

Samsung bringt ultradünnen Laptop mit 23 Stunden Akkulaufzeit: Dieser Kniff machts möglich

Samsung wappnet sich mit einer Reihe von Neuheiten für das Weihnachtsgeschäft. Auf einer Präsentation kündigte der südkoreanische Elektronikhersteller neue Modelle seiner Phablet-Reihe Galaxy Note an. Auch im Notebook-Markt will sich Samsung neu positionieren.

Das in New York gezeigte Galaxy Book S hat nichts mehr von einem erweiterbaren Tablet, sondern dürfte als ernstzunehmender Herausforderer von Microsofts Surface oder Apples Macbook Air gelten.



Mit 11.8 Millimetern an der dicksten Stelle sei das Galaxy Book S mit Touch-Display deutlich dünner als das Macbook Air mit 15.6 Millimetern, erklärte Samsung. Mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 23 Stunden könnte Samsung mit dem Windows-10-Gerät einen Rekord aufstellen.



Bild: EPA

Neue Prozessoren schonen Akku

Dafür setzten die Südkoreaner statt auf Intel-Prozessoren auf den Qualcomm-Chip Snapdragon 8cx, der auf der ARM-Architektur basiert und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert ist. Das heisst: Er schont den Akku, könne es bei der Performance aber problemlos mit einem Intel Core i5 aufnehmen, der traditionell in Notebooks verbaut ist, hiess es.

Laptop mit Mobilfunk-Verbindung

bild: samsung

Ein LTE-Modem ist zudem direkt auf dem Chip integriert. Der Laptop ist also wie ein Smartphone immer online. Als weitere Besonderheit lässt sich das Book S auch mit dem Smartphone oder sogar einer Powerbank aufladen.

Das Galaxy Book S soll in zwei Farben voraussichtlich im Oktober in den Handel kommen. In Deutschland starten die Preise bei 1100 Euro, die Schweizer Preise sind uns noch nicht bekannt.



Die neue Laptop-Generation mit Snapdragon-Prozessoren zeichnet sich durch drei Hauptmerkmale aus:

Sofort einsatzbereit: Neue Laptops mit Snapdragon-Prozessoren wie das Galaxy Book S sind beim Aufklappen unverzüglich einsatzbereit – genau so wie dein Smartphone.

Immer online: Wie ein Smartphone sind die neuen Laptops stets per WLAN oder LTE mit dem Internet verbunden, sofern man sie nicht in den Flugmodus versetzt. Die Laptops erhalten entsprechend wie Smartphones Push-Benachrichtigungen, wenn sie mit einer eSIM oder Nano-SIM-Karte betrieben werden.

Längere Akkulaufzeit: Die neuen Laptops sollen eine Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden haben. Dieser Wert gilt allerdings nur für das Video-Streamen via WLAN. Im Alltag dürfte – je nach Beanspruchung – eine Laufzeit von 10 bis 15 Stunden realistisch sein. Auch damit kommt man gut über den Tag.

Die wichtigsten Spezifikationen

bild: samsung

Display: 13.3’’ FHD TFT (16:9)

Abmessung: 305.2 x 203.2 x 6.2-11.8 mm

Gewicht: 0.96 kg

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8cx, 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.84 GHz + 1.8GHz)

RAM: 8GB (LPDDR4X)

Speicher: 256 / 512GB+ microSD (erweiterbar bis 1TB)

Anschlüsse: Micro-SD- und Nano-SIM-Slot, USB-C

Kamera: 720p HD

Akku : 42Wh, bis 23 Stunden (Videowiedergabe)

Andere Funktionen: Gigabit LTE, Bluetooth 5.0, Fingerabdruck-Sensor, Dolby Atmos, Windows Hello (anmelden per Gesichtsscan)

Preis: Ab 999 Dollar bzw. 1100 Euro (Schweizer Preise sind noch nicht bekannt)

Im Herbst dürfte auch Microsoft seine neuen Surface-Geräte vorstellen: Die Chancen stehen gut, dass Microsoft erstmals beim Surface Pro oder Surface Go auf akkuschonende Snapdragon-Prozessoren setzen wird.

Kein Wort zum Falt-Telefon

Viel wurde in der Branche bereits im Vorfeld der Produktpräsentation in New York spekuliert, was Samsung alles im Köcher haben könnte. Das bereits für September angekündigte erste faltbare Smartphone Galaxy Fold war, anders als von manchen Beobachtern erwartet, allerdings nicht dabei. Mit ihm liefert sich Samsung mit seinem chinesischen Kontrahenten Huawei einen Wettbewerb, wer das erste Gerät dieser Art auf dem Markt platzieren kann.

Im April hatte Samsung dann einen fulminanten Fehlstart hingelegt, auch Huawei hatte den Marktstart verschoben. Auch Samsungs erster vernetzter Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten Bixby, der demnächst nach einigen Verzögerungen auf den Markt kommen soll, war am Mittwoch in New York kein Thema.

Neues Top-Smartphone heisst Galaxy Note 10

Bild: AP

Zugleich will Samsung seine Position als Smartphone-Marktführer mit neuen Modellen der Reihe Galaxy Note untermauern. Das Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ werden beide ab dem 23. August verfügbar sein, kündigte der Konzern an. Auch eine Variante, die den superschnellen Mobilfunkstandard 5G unterstützt, soll es geben. Die Galaxy-Note-Modelle haben im Vergleich zu anderen Smartphones in der Regel ein grösseres Display und verfügen zusätzlich über einen smarten Eingabestift.

Während das 10+ über einen 6.8 Zoll grossen Bildschirm verfügt, soll das kleinere Modell mit 6.3 Zoll nun nicht nur professionelle, sondern vermehrt auch private Nutzer ansprechen, darunter auch mehr Frauen. Im Unterschied zu vorherigen Generationen verzichten die neuen Modelle auf eine Buchse für Klinkenstecker und setzen als Hardware-Verbindung auf USB-C. Ein «Exynos»-Prozessor aus eigener Herstellung soll für besondere Leistungsfähigkeit sorgen.

Mit dem dazugehörigen Stift sollen sich etwa auch Unterschriften auf Dokumente setzen lassen. Zugleich fungiert der «S Pen» auch als Fernbedienung, etwa zum Zoomen in Bilder, für das Weiterblättern in Dokumenten oder das Aktivieren von Musik-Titeln. Auch andere App-Anbieter sollen bei der Entwicklung die Funktionen integrieren können.

Und sonst? Mehr Tablets und smarte Uhren

Samsungs neues Mittelklasse-Tablet, das Galaxy Tab S6, sowie die Smartwatch Galaxy Watch Active2 mit digitaler Lünette zur Steuerung, die bereits vor wenigen Tagen vorgestellt wurden, rundeten am Mittwoch den Reigen der Neuheiten-Präsentation ab. Smartwatches seien - anders als oftmals behauptet – längst kein Nischenmarkt mehr, sagte ein Samsung-Manager.



(oli/sda/dpa)

