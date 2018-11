Digital

Das erste faltbare Smartphone: Flexpai von Royole



Das taugt das erste faltbare Smartphone der Welt

Der chinesische Hersteller Royole ist Samsung mit dem FlexPai zuvorgekommen. Das Resultat ist, nun ja ...

Noch bevor Samsung sein erstes faltbares Smartphone vorstellen konnte, hat es der unbekannte chinesische Hersteller Royole getan: An einem Event in San Francisco konnte das FlexPai ausprobiert werden, wie The Verge berichtet. Und demnach soll das 7,8-Zoll-Hybrid-Gerät tatsächlich funktionieren.

Der Reporter schreibt:

«Zugegeben, es fühlt sich meilenweit entfernt von einem modernen High-End-Flaggschiff an, aber es ist immer noch das erste echte klappbare Gerät, das ich persönlich gesehen habe, und das nicht nur in einem Konzeptvideo oder einer Prototypen-Phase.»

Dummerweise lässt der bekannte US-Techblog den lobenden Worten keinen richtigen Videobeweis folgen. Alles, was wir zu sehen bekommen, ist eine kurze Animationsequenz.

Auch YouTube ist eine Enttäuschung: Dort findet sich der immer gleiche, sehr kurze Videoausschnitt von der offiziellen Vorstellungen des FlexPai, die Ende Oktober stattfand.

Der grosse Haken

Die Software schien extrem träge zu sein, berichtet The Verge. Apps öffneten sich versehentlich, und die Ausrichtung änderte sich zufällig, als einer der Royole-Vertreter den Faltvorgang demonstrierte. Die Fork von Android 9.0 sei wahrscheinlich noch nicht das robusteste Betriebssystem, heisst es vorsichtig.

Bei dem Gerät gehe es aber vielmehr um die Hardware-Innovation, meint der Reporter: Der chinesische Hersteller habe es vor allen anderen geschafft, ein praktisch unzerbrechliches AMOLED-Display zu lancieren, das gefaltet werden kann. Laut Hersteller könne der Bildschirm mindestens 200'000 Mal gefaltet werden. Zudem gebe es einen vernünftig dimensionierten Akku (3,800 mAh).

Für Experimentierfreudige: Auf der Royole-Website kann das FlexPai vorbestellt werden. Es soll auch eine Entwickler-Version geben. Mit 128 Gigabyte Speicher kostet es 1388 Euro.

Samsungs Antwort könnte bereits morgen folgen. Am 7. November startet die Entwicklerkonferenz. Der südkoreanische Tech-Gigant hat ein faltbares Smartphone angeteasert ...

(dsc, via The Verge)

