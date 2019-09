Digital

Samsung gibt Verkaufsstart für (verbessertes) Galaxy Fold bekannt



Samsung gibt Verkaufsstart für (verbessertes) Galaxy Fold 5G bekannt

Samsung will sein faltbares, 5G-taugliches Smartphone Galaxy Fold in zwei Wochen auf den Markt bringen. Am 18. September 2019 komme das Android-Gerät unter anderem in Deutschland für 2100 Euro in den Handel, berichtet golem.de. Das habe der südkoreanische Hersteller im Vorfeld der Elektronikfachmesse Ifa 2019 angekündigt.

In der entsprechenden Medienmitteilung von Samsung Deutschland werden die technischen Defekte, die den Verkaufsstart verzögert haben, nicht erwähnt.

Und wann kommt das erste faltbare Smarphone, das aufgeklappt ein 7,3-Zoll-Display bietet, in die Schweiz?

«Das Galaxy Fold 5G wird in der Schweiz im 4. Quartal erhältlich sein», schreibt Samsung Schweiz in einer aktuellen Mitteilung. Also frühestens im Oktober...

«Gelenk» überarbeitet

Fragt sich, was Samsungs Ingenieure geändert haben, um ein technisches Schlamassel wie vor dem ersten geplanten Verkaufsstart (im Frühjahr) zu vermeiden?

«Das neue Galaxy Fold hat ein überarbeitetes Gelenk, das verhindern soll, dass Schmutz eindringen kann. Ausserdem wurde die Schutzfolie vergrössert, so dass sie bis unter den Rahmen reicht. So sollen Nutzer nicht mehr auf die Idee kommen, die Folie zu entfernen.» quelle: golem.de

Für Samsung sollte beim erneuten Start nichts schiefgehen, kommentiert golem.de: Konstruktionsfehler dürfte sich der Hersteller nicht noch mal erlauben.

Zum Lieferumfang gehören neben einem «Aramid Fiber Cover» die kabellosen Ohrstöpsel Galaxy Buds.

