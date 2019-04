Die Zweitmeinung von watson-Redaktor Daniel Schurter

Ich bin bekanntermassen sehr skeptisch, was faltbare Smartphones anbelangt. Meine Bedenken hatte ich schon in einer ausführlichen Analyse dargelegt und Apple geraten, mit dem iPhone keine solche «Dummheit» zu machen.



Nichtsdestotrotz liess ich mich nicht zweimal bitten, als Samsung Schweizer Tech-Journalisten zum Hands-on in den Pop-up-Store in Zürich einlud. Man hat schliesslich nur selten die Gelegenheit, den Start in eine neue Geräte-Kategorie mitzuerleben.



Mein erster Eindruck vom Galaxy Fold? Überraschend positiv.



Der metallisch glänzende Rahmen (für Chromstahl ist es zu leicht) erinnerte mich ans iPhone X. Doch damit hat es sich auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Die zwei Mobilgeräte der grossen Rivalen können bezüglich Handling nicht unterschiedlicher sein.



Das Aufklappen des Galaxy Fold ist nicht ganz so einfach, wie man es sich wünscht. Oder es braucht zumindest ein bisschen Übung. Im zusammengeklappten Zustand ist es auffallend lang, liegt aber angenehm in der Hand – und es lässt sich so auch gut telefonieren am Ohr. Aufgeklappt sticht das gelungene Display ins Auge. Der Falz, der mitten durch geht, fällt einem vor allem beim Drüberstreichen auf. Hat es einen Fingerabdruck-Scanner zur Absicherung? Unser Testgerät liess sich ohne biometrische oder andere Sicherheitsfunktion entsperren. Man klappte es einfach auf – und staunte über den grossen Bildschirm.



Das Hantieren mit beiden Händen und Rumspielen wusste zu gefallen, der Touchscreen (aus Kunststoff!) reagierte schnell, wenn auch nicht mit der vom iPhone XS Max gewohnten Präzision. Dafür überzeugte mich das am rechten Display-Rand eingeblendete Dock mit den Apps.



Mein vorläufiges Fazit, wobei ich die erst nach dem Hands-on bekannt gewordenen Hardware-Defekte bewusst ausblende: Das Galaxy Fold ist ein leider viel zu teures Spielzeug, an dem ich durchaus Gefallen finden könnte. Über diverse Kinderkrankheiten liesse sich sicher hinwegschauen, denn der neue Formfaktor erinnert mich an mein Lieblings-Mobilgerät, das iPad Mini. (dsc)