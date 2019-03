Digital

Samsung

Galaxy S10 Samsung: So viel kostet es in Einzelteilen



So viel kostet Samsungs Galaxy S10 in Einzelteilen

Kurz nach dem Verkaufsstart der Samsung S10-Smartphones haben Technik-Experten das Samsung Galaxy S10 Plus genauer untersucht. Die Kosten der einzelnen Bauteile liegen bei nur etwa 420 US-Dollar.

Die Firma Techinsights hat Samsungs aktuelles Top-Modell, das Galaxy S10 Plus, auseinander genommen und die Kosten der Bauteile ermittelt. Danach kostet das Material des mit acht Gigabyte RAM und 512-Gigabyte Speicher bestückten Android-Smartphones rund 420 Dollar. Der Verkaufspreis liegt in der Schweiz bei mindestens 1279 Franken.

Die teuerste Komponente ist dabei das 6.4-Zoll grosse Display mit der sogenannten Hole-Punch-Kamera. Es kostet 86.50 Dollar. Das Display des Vorgängers Galaxy S9 Plus kostete laut t3n.de neun Dollar weniger.

Die weiteren Teile-Kosten verteilen sich wie folgt:

Exynos-9820-Prozessor und LTE-Modem: 70.50 Dollar

Triple-Kamera-System und die Dual-Kamera auf der Vorderseite: 56.50 Dollar

512 Gigabyte UFS-2.1-Speicher: 50.50 Dollar

Die Schätzung von Techinsights screenshot: techinsights

Die Gesamtkosten eines Smartphones setzten sich nicht nur aus den einzelnen Komponenten zusammen, ruft t3n in Erinnerung. «Weitere Faktoren wie Forschung und Entwicklung, der Arbeitsaufwand beim Zusammenbau als auch Marketing sind auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Wie hoch sich diese jeweils belaufen, lässt sich nicht beziffern.»

Im Vergleich zum Galaxy S9 Plus, so t3n, seien die Gesamtkosten des Galaxy S10 Plus um 41 Dollar gestiegen.

Schlecht zu reparieren

Der Reparatur-Dienstleister kaputt.de hat ein «Teardown»-Video des Samsungs S10 veröffentlicht, in dem die Einzelteile zu sehen sind:

Die iFixit-Reparaturexperten gaben dem Galaxy S10 übrigens lediglich die Gesamtnote 3 (von 10).

