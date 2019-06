Digital

Schweiz

5 Wetter-Apps im Test: Zwei Prognosen überzeugen am Sonntag besonders



Der grosse Test der Schweizer Wetter-Apps: Am Sonntag stechen zwei Apps besonders heraus

Das Wetter ist zur Zeit etwas unbeständig. Strahlend blauer Himmel und Gewitterwolken wechseln sich innert Stunden ab. Die perfekte Zeit, die Prognosen von fünf Schweizer Wetter-Apps auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Sommeranfang ist in der Schweiz gleichzeitig der Beginn der regenreichsten Zeit. Für Wetter-Apps erfahrungsgemäss eine schwierige Periode, denn das Wetter kann innert Kürze umschlagen. Wir haben fünf Wetter-Apps ausgewählt und schauen, welche die beste Prognose für die nächsten Tage und die kommende Woche abgibt. Wie die Auswertung im Detail funktioniert, siehst du weiter unten.

Die fünf ausgewählten Kandidaten sind die Landi-App, Weather Pro, wetter.com, Meteonews und Meteo Schweiz. Wer macht die beste Vorhersage? Am Sonntag stachen besonders zwei App heraus. Die Auswertung der Prognosen findest du hier:

3. Auswertung: Sonntag

Am Sonntag konnten alle Apps bei den Temperaturen glänzen. Die meisten trafen sowohl bei den Minimal- und Maximalvorhersagen auf den Punkt. Die gemessene Range lag zwischen 15 und 25 Grad. Die Landi App und MeteoNews holen sich hier Bestnoten.

Interessant waren die Regenvorhersagen. Nur die Landi App und MeteoNews sagten Regen voraus. Und es fielen auch tatsächlich 11 Millimeter. Deshalb holen sich die beiden Apps auch hier Zusatzpunkte.

Bei der Sonnenscheindauer war die Vorhersage von WeatherPro am genausten. Gemessen wurden 10,7 Sonnenstunden, WeatherPro lag nur um eine halbe Stunde daneben. Insgesamt holen sich Landi Wetter und MeteoNews zusammen den Tagessieg. Sie übernehmen damit auch total die Führung. Hier die Tabelle:

MeteoNews & Landi Wetter – Note: 5,1 WeatherPro, wetter.com & Meteo Schweiz – Note 4,3

Die Entwicklung der Tagesnoten im Wochenüberblick: Bild: watson

2. Auswertung: Samstag

Mit einer Maximaltemperatur von 18,8 Grad war der Samstag kein besonders schöner Tag. Auch die Sonne zeigte sich keine einzige Minute, wie die Messwerte der Wetterstation Zürich Fluntern zeigen. Doch nicht nur das Wetter war durchzogen, auch die Prognosen der Apps kriegen in der Auswertung für den Samstag keine besonders gute Noten.

Am nächsten an der Realität lag die Prognose von wetter.com. Zwar verschätzte sich die App bei den Temperaturen, prognostizierte aber nur eine Stunde Sonne. Deshalb gab es hier die wenigsten Abzüge. Die Landi App, WeatherPro und MeteoNews sagten bis zu drei Stunden Sonne voraus.

Regentechnisch lagen dafür alle Apps richtig. So haben sich die Tagesnoten verändert:

bild: watson

Wenn man die zwei Tagesnoten nun verrechnet, führt nun neu wetter.com die Tabelle an. Die Durchschnittsnote mit einer leicht höheren Gewichtung des Samstages beträgt für diese App 4,9. Am anderen Ende der Tabelle befindet sich immer noch WeatherPro mit 4,3. Das ganze Feld ist aber näher zusammengerückt. Die Noten im Überblick:

wetter.com – Note: 4,9 Landi App & Meteonews – Note: 4,8 Meteo Schweiz – Note: 4,5 WeatherPro – Note: 4,3

1. Auswertung: Freitag

Eine erste Auswertung zeigt: Meteonews und die Landi App erringen zusammen den Tagessieg. Beide Apps erhalten die Note 5,6. Knapp dahinter reicht es für wetter.com für eine 5,4. Meteo Schweiz erhält eine 5 und auf dem letzten Platz liegt für den Samstag WeatherPro mit einer 4,5.

Weather Pro hat sich besonders bei der Sonnenscheindauer verschätzt. Diese betrug 3,2 Stunden, die App sagte aber 6,1 Stunden voraus. Die Voraussagen für die Minimal- und Maximaltemperaturen waren bei allen Apps sehr genau. Am meisten daneben lagen Meteo Schweiz und wetter.com bei der Minimaltemperatur und das nur um 1,4 Grad.

So sieht die Rangliste bisher aus:

Meteonews & Landi App – Note: 5,6 wetter.com – Note: 5,4 Meteo Schweiz – Note: 5 WeatherPro – Note: 4,5

Weil Prognosen weiter in die Zukunft schwieriger sind, werden die kommenden Tagesnoten stärker gewichtet. Für WeatherPro ist das Rennen also noch lange nicht gelaufen und die beiden Apps Meteonews und Landi Wetter können sich nicht auf dem ersten Sieg ausruhen.

So funktioniert der Test: Getestet wird eine Wochenprognose von Freitag (21. Juni) bis Donnerstag (27. Juni). Hierbei werden Richtigkeit der Regenvorhersage, der Sonnenscheindauer sowie der Minimal- und Maximaltemperaturen überprüft. Dabei gilt: Vorhersagen zu späteren Wochentagen werden bei der Schlussauswertung stärker gewichtet, da sie schwieriger sind. Als Messwert gilt die Lokalprognose für die Stadt Zürich. Die Vorhersagen wurden am Donnerstag, 20. Juni um 20 Uhr aufgezeichnet. Verglichen wird jeder Tag mit den Messdaten von der Wetterstation Zürich Fluntern.

Die Prognosen:

Der Wochenverlauf ist bei allen Wetter-Apps ähnlich. Die nächsten zwei bis drei Tage gibt es tiefere Temperaturen und Niederschlag, ab Montag dann strahlendes Wetter. Doch es gibt auch feine Unterschiede, die am Ende der Woche für die Noten ausschlaggebend sein werden. Hier eine Übersicht:

Landi-Wetter-App:

Bild: Screenshot

Die Landi-Wetter-App sagt voraus, dass bis und mit Sonntag noch mit Regenschauern zu rechnen ist. Die restlichen vier Tage hingegen erwartet uns strahlendes Wetter. Am Mittwoch soll sogar 15,7 Stunden lang die Sonne scheinen. Im Vergleich mit den anderen Prognosen bewegen sich die Daten von Landi sonst eher im Mittelfeld.

Weather Pro:

Bild: screenshot

Die App Weather Pro ist unter dem Strich pessimistischer. Über alle Daten hinweg werden hier eher tiefere Temperaturen prophezeit. Dafür soll es bereits am Sonntag nicht mehr regnen. Auch die Sonnenscheindauer wird hier etwas zurückhaltender angegeben, das Maximum erreichen wir laut dieser App am Mittwoch mit 13,3 Stunden.

wetter.com

Bild: Screenshot

Bei wetter.com werden die Minimaltemperaturen im Schnitt höher angegeben als bei den anderen Apps. Dafür sind die Maximaltemperaturen tiefer. Wird sich die kleinere Range an Temperaturen am Ende auszahlen? Ausserdem sagt diese App voraus, dass es am Donnerstag in einer Woche ebenfalls nochmals zu einigen Regenschauern kommt.

Da die Wetterprognosen, die weiter in die Zukunft blicken, stärker gewichtet werden, könnte sich die Schlussnote hier nochmals drastisch ändern.

Meteonews:

Bild: screenshot

Auch Meteonews geht noch davon aus, dass es bis und mit Sonntag regnen könnte. Hier ist man mit der Sonnenscheindauer ebenfalls zurückhaltender, Peak wird laut dieser App der Montag mit 13,8 Stunden Sonne.

Meteo Schweiz:

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie der Schweiz ist besonders bei den Höchsttemperaturen optimistisch. Durchs Band hindurch werden diese Temperaturen hier im Schnitt um mindestens ein Grad höher angezeigt. Auch die Sonnenscheindauer wird höher vorausgesagt als bei den anderen Apps. Am meisten Sonne kriegen wir laut der App des Bundesamtes am Dienstag mit unfassbaren 16 Stunden.

Die Auswertung:

Die erste Auswertung findet am Freitagabend statt, sie wird am Samstagmorgen auf watson publiziert. Die Schlussauswertung seht ihr am Freitag, 28. Juni.

Was ist deine liebste Wetter-App? Schreib sie uns in die Kommentarspalte!

