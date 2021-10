Mobilfunk: Smartphones werden deutlich länger genutzt

Digital-News

Immer gleich das neuste Handy? Nein, Schweizer wollen ihre Smartphones länger nutzen

Bei der Nutzung von Smartphones zeichnet sich eine Trendwende ab. Statt ein Handy nach wenigen Jahren wegzuwerfen, nutzen Schweizerinnen und Schweizer ihre Geräte immer länger, wie eine Studie des Vergleichsdienstes Comparis zeigt.

Im Vergleich zu früher werden Smartphones nun länger genutzt. Bild: shutterstock

Der Anteil jener Personen, die ihr Smartphone vier oder mehr Jahre nutzen wollen, sei in den letzten zwei Jahren von knapp einem Drittel auf gut 39 Prozent gestiegen. Das Handy sei längst nicht mehr ein Wegwerfartikel. Jedes Jahr ein neues Gerät - das sei out.

Vor allem ältere Personen wollten ihr Smartphone lange nutzen. Bei den befragten Personen ab 56 Jahren sei dies bei rund der Hälfte der Fall. Bei den jungen Erwachsenen bis Alter 35 machten noch etwas weniger als ein Drittel eine solche Aussage.

Der Anteil jener, die ihr Smartphone länger nutzen wollten, sei in der Deutschschweiz signifikant höher als in der Romandie. Generell planten deutlich weniger Konsumentinnen und Konsumenten, in den nächsten zwölf Monaten ein neues Smartphone zu kaufen.

Es zeige sich, dass nicht die Corona-Pandemie zu einem kurzfristigen Einbruch der Käufe geführt habe, sondern dass es sich um eine nachhaltige Trendwende handle. Jene, die sich für den Kauf eines neuen Gerätes entschieden, seien bereit, mehr dafür zu bezahlen. (saw/sda)