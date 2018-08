Digital

Schweiz

Mobilzone will wieder Salt-Abos verkaufen



Nach Verbannung: Mobilezone will wieder Salt-Abos verkaufen

Nach zwei Jahren Verbannung kehrt Salt in die Läden von Mobilezone zurück. Man werde sämtliche Salt-Produkte wieder anbieten. Über das Ausmass des künftigen Geschäfts wollte Mobilezone-Chef Markus Bernhard indes keine Angaben machen.

Mobilezone hatte Salt wegen Differenzen über die Geschäftsstrategien im Jahr 2016 aus dem Sortiment geworfen. Seitdem setzte der Handy- und Aboverkäufer auf Swisscom, Sunrise, UPC und die Eigenmarke Talktalk.

Ab Mitte September hält nun Salt wieder Einzug in den Mobilezone-Läden. «Wir wollen keine Prognose abgeben über den Einfluss des zusätzlichen Geschäfts», sagte Bernhard am Freitag in einer Telefonkonferenz. «Ich will die Erwartungen aber nicht allzu stark schüren. Wir werden zu gegebener Zeit aufzeigen, was daraus geworden ist.»

Als Salt 2016 aus dem Sortiment flog, habe dies einen zweistelligen Millionenbetrag ausgemacht, sagte Bernhard im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. «Beim Umsatz, leider nicht beim Gewinn.» Genau hatte Mobilezone das Geschäftsvolumen mit Salt nie beziffert.

(awp/sda)

