Connect-Test: Wer hat das beste Handynetz der Schweiz?



Swisscom liegt beim neusten Mobilfunk-Netztest hauchdünn vor Sunrise

Der neuste «Connect»-Test soll zeigen, wer das beste Handynetz im Land hat.

Wer gewinnt?

Swisscom und Sunrise haben sich im neusten Mobilfunktest des deutschen Branchenmagazins Connect ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Schluss obsiegte Swisscom knapp.

Swisscom erzielte im Test 973 von 1000 möglichen Punkten, Sunrise kam auf 972 Zähler. Beide Anbieter verfügten über ein «überragendes» Mobilfunknetz, urteilt Connect. Im Vorjahr waren Swisscom und Sunrise auf die gleiche Punktzahl gekommen und hatten sich den Sieg geteilt.

Bei den einzelnen Unterkategorien gibt es nur leichte Abweichungen vom Gesamtbild. So setzte sich Sunrise bei der Telefonie hauchdünn vor die Swisscom, beim mobilen Surfen hingegen war die Swisscom einen Tick besser.

Was ist mit Salt?

Der dritte Anbieter Salt landete erneut mit klarem Abstand auf dem dritten Platz. Allerdings hat sich der kleinste Anbieter markant verbessert. Er kommt nun auf 902 Punkte und verdiente sich damit das Prädikat «sehr gut». Im Vorjahr hatte es nur zu einem «gut» gereicht, wobei der Abstand zu Swisscom und Sunrise deutlich grösser war.

Wer hat das stabilste Netz?

In dem auf Mai bis November 2018 ausgedehnten Beobachtungszeitraum für die Netzstabilität habe Sunrise mit keiner einzigen beobachteten Einschränkungen überzeugt.

Bei Swisscom gab es laut Connect-Medienmitteilung lediglich ein Ereignis mit einer Dauer bis zu einer Stunde im August.

Bei Salt wurden Einschränkungen des Mobilfunknetzes «an acht Tagen über insgesamt 22 Stunden» ermittelt.



Ereignisse, bzw. Ausfälle, ausserhalb des oben erwähnten Beobachtungszeitraums wurden nicht berücksichtigt. Wie zum Beispiel Swisscoms Pannen-Serie Anfang 2018.

Warum hat die Swisscom Sunrise geschlagen?

«Seinen starken Mitbewerber Sunrise überflügelt der Marktführer dank der Disziplinen Datenfunk und Crowdsourcing, die Ergebnisse der Sprachtests haben sich gegenüber dem Vorjahr minimal verschlechtert. Doch insgesamt erzielt Swisscom verdient den Testsieg und die Note ‹überragend›.» quelle: connect.de

Unter der Bezeichnung «Datenfunk» ist die heutzutage für die meisten Smartphone-User wichtigste Anforderung an den Provider zu verstehen, das mobile Internet.

Und unter «Crowdsourcing» versteht Connect, dass zehntausende Schweizer Smartphone-User selber zu den Testergebnissen beigetragen haben. Dazu gleich mehr ...

Was heisst «Crowdsourcing»?

Für den Connect-Test werden nicht nur die technischen Messungen der Fachleute berücksichtigt, in die Gesamtbewertung fliessen auch anonyme Angaben von Dritten ein. Und zwar von Smartphone-Usern, die eines der Mobilfunknetze nutzen und freiwillig Daten liefern, indem sie die Connect-App auf ihrem iPhone oder Android-Gerät installieren.

Das sieht für Android etwa so aus:

Die Connect-Verantwortlichen schreiben:

«Um auch die Nutzererfahrung über längere Zeiträume sowie abseits unserer Testrouten und -orte zu berücksichtigen, fliessen die Ergebnisse von Crowdsourcing-Analysen zu 15 Prozent in die Wertung ein.»

Für den neusten Connect-Test hätten rund 54'000 Nutzer insgesamt 153 Millionen «Samples» beigetragen.

Bei diesen Messungen, die natürlich nicht unter Aufsicht stattfinden, sind technische Manipulationen nicht ausgeschlossen, wie die Organisatoren selbst einräumen.

«Eine kleine Anzahl auffälliger Ausreisser nach oben haben wir aus den in der Crowd-Wertung berücksichtigten Ergebnissen ausgefiltert, weil sich bei ihnen ein Manipulationsverdacht nicht völlig ausschliessen liess.» quelle: connect.de

Wer sich an zukünftigen Connect-Tests beteiligen will, kann die App herunterladen, es gibt sie in den App Stores, hier für iOS-Geräte, und hier für Android-Geräte.

Damit zurück zu den Messungen ...

Wie sehen die Resultate im Detail aus?

1. Mobiles Internet

2. Alle Ergebnisse im Überblick

Wie ist der Vergleich mit den Nachbarländern?

Viel Lob gibt es für die Schweizer Mobilfunkanbieter, was die Netzqualität an Bahnstrecken angeht. Mobiles Arbeiten sei in Schweizer Zügen «angenehm stressfrei», schreibt Connect. Bahnkunden in den Nachbarländern Deutschland und Österreich, wo der Test ebenfalls durchgeführt wird, müssten in dieser Hinsicht grosse Einschränkungen hinnehmen.

Wie wurde getestet?

Die Veröffentlichung der alljährlich stattfindenden Tests von Connect wird in der Branche breit beachtet und zu Werbe- und PR-Zwecken ausgeschlachtet.

Zur neusten Durchführung schreiben die Organisatoren:

«Vom 28.11. bis 20. 12. 2018 fuhren zwei mit ausgeklügeltem Mess-Equipment bestückte Fahrzeuge (...) durch 18 grosse und 31 kleinere Städte im Land der Eidgenossen und legten dabei gemeinsam rund 6500 Kilometer zurück. Davon führten 3160 km über Verbindungsstrassen zwischen den Städten. Hinzu kamen ‹Walktests› in acht Schweizer Grossstädten sowie Testfahrten in Schweizer Bahnen.» quelle: connect.de

Hier wurde überall gemessen screenshot: connect.de

Der Beitrag basiert auf einer Meldung der Nachrichtenagentur SDA und wurde mit Angaben und Grafiken ergänzt.

(dsc)

Wie war es in Vorjahren?

