SBB-App: Ticketkauf wegen «technischer Probleme» nicht möglich

Zurzeit können weder über die SBB-Mobile-App noch am Schalter ÖV-Tickets gekauft werden. Die genaue Ursache ist nicht bekannt.

Pendlerinnen und Pendler sowie andere Reisende in der ganzen Schweiz konnten am Montagmorgen kein Billett lösen, wie aargauerzeitung.ch berichtete. Tatsächlich wird in der SBB-Mobile-App der folgende Warnhinweis anzeigt:

«Aufgrund technischer Probleme ist der Billettverkauf via SBB Mobile zurzeit nur eingeschränkt möglich.»

Update folgt...

