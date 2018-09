Neuer Handy-Abo-Vergleichsrechner

Anfang September hat der Vergleichsdienst Moneyland seinen neuen Handy-Abo-Vergleichsrechner vorgestellt. Der Vergleich berücksichtigt laut Eigenaussage alle relevanten Schweizer Handy-Abos, Prepaid-Angebote, Datenpakete und Optionen. Der Vergleichsrechner schlage automatisch die für das Nutzungsverhalten optimalen Zusatzoptionen (Roaming, Datenpakete etc.) vor.



Neben den Kosten zeige der neue Handy-Abo-Vergleich auch diverse Leistungen an. Dazu gehören Surfgeschwindigkeiten (Download und Upload) und in den Abos enthaltene Inklusivleistungen wie Datenvolumen. Alle Resultate können mit verschiedenen Filtern verfeinert werden. Ausserdem lassen sich die Angebote nach Netzqualität und Kundenzufriedenheit sortieren. (oli)