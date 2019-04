Digital

Abo-Vergleich Moneyland: So findet man das günstigste TV-/Internet-Abo



So findest du heraus, welches TV- und Internet-Abo an deiner Adresse am besten ist

Der Schweizer Online-Preisvergleichsdienst Moneyland bietet ab sofort eine nützliche neue Funktion: Gibt man auf der Webseite eine Wohnadresse ein, sucht der Abo-Vergleichsrechner die individuell passenden Abos für TV, Internet und Festnetz-Telefonie, die an der Adresse tatsächlich verfügbar sind.

Dies hängt zum Beispiel von der technischen Infrastruktur ab, sprich, ob das eigene Haus oder die Wohnung am schnellen Glasfasernetz angeschlossen ist – oder man sich mit einem langsamen Kupferkabel begnügen muss. Der überarbeitete Abo-Vergleichsrechner prüft, «welche Angebote und Technologien (Glasfaser, Koax, Kupfer) an Ihrer Wohnadresse verfügbar sind», heisst es in der Medienmitteilung.

Bei einigen Providern würden sich zudem die Kabelgebühren je nach Ort erheblich unterscheiden. Die von manchen Kabelnetz-Anbietern versteckt über die Nebenkosten-Abrechnung abgerechnete Kabelgebühr werde daher vom neuen Preisvergleichs-Tool berücksichtigt.



Nutzer können die Suche nach dem passenden Abo mit zahlreichen Filtern verfeinern: So kann man die gewünschte Internet-Geschwindigkeit aus mehreren Voreinstellungen auswählen oder individuell angeben. Wünscht man ein TV-Abo, kann man spezifizieren, ob man Zusatzfunktionen wie Replay-TV und Live-Pause, Sender in SD- oder HD-Qualität oder Bezahlsender wie MySports Pro (mit Sky) oder Teleclub wünscht.

Ein kurzer Test zeigt, dass der Abo-Rechner sehr detailliert ausfällt: Wählt man Replay-TV aus, fragt der Rechner zum Beispiel, wie viele Stunden des TV-Programms in HD-Qualität aufgezeichnet werden sollen.

Weiter lässt sich angeben, wie man das Programm empfangen bzw. schauen möchte: Direkt über den Fernseher, über eine TV-Box wie Apple TV oder auf dem Tablet bzw. einem Laptop. Auch die gewünschte Anzahl Set-Top-Boxen, die man nutzen möchte, lässt sich angeben.



Die Resultate können zuletzt nach Kriterien wie Kosten, Kundenzufriedenheit etc. sortiert werden.



screenshot: moneyland

Moneyland bietet laut Eigenaussage zum ersten Mal in der Schweiz einen ortsgenauen Vergleich an, der auf der effektiven Adresse beruht. Die Qualität des Abo-Vergleichs hängt aber natürlich auch davon ab, ob alle an einem Ort verfügbaren Provider, also auch kleine, regionale und allenfalls sehr günstige Anbieter, berücksichtigt werden.

Diese Anbieter werden aktuell berücksichtigt

1a-speed.ch

GGA Maur

green.ch

Init7

iWay

M-Budget

monzoon

Netstream

peoplefone

Quickline

Salt

sipcall

SolNet

Sunrise

Swisscom

TalkTalk

Teleboy

UPC

Wilmaa

Wingo

Zattoo

