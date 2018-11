Digital

Schweiz

Black Friday: Sinnvolle Tipps zum Konsumrausch



4 Dinge, die du am Black Friday NICHT tun solltest (und 3, die sich lohnen)

Hier sind die ultimativen watson-Ratschläge für einen entspannten Wochenausklang mit viel gutem Karma.

Halloween ist halbwegs überstanden, da folgt der nächste Bullshit-Event ...

Ja, Black Friday.

Die Online-Händer so ...

Aber dann, kurz nach Mitternacht gifs: giphy

Sicher weisst du, wie sicheres Online-Shopping geht. Darum gibt's bei watson eine alternative Fassung mit Tipps, von denen auch die grössten Einkaufsmuffel profitieren:

7 Dinge, die du am Black Friday tun und lassen solltest

Wähle deine Religion weise

«Die urmenschlichen Sehnsüchte nach Zugehörigkeit und Identität – sie sind die besten Angriffspunkte für Marketingstrategen. Und wir sind zunehmend empfänglich geworden für deren Verheissungen. Weil Familie, Verein und Kirche an Bedeutung verlieren, suchen die Menschen neue identitäts- und gemeinschaftsstiftende Dinge und Beschäftigungen. Viele glauben, sie im Konsum zu finden.» quelle: zeit.de

Sei kein Depp!

#BlackFriday dominiert natürlich auf allen Kanälen. Und diverse Akteure werden den Konsumwahnsinn anheizen – mit Schaum vor dem Mund und Live-Ticker.

Lass dich nicht beinfluencen. Und falls du etwas Neues hast, muss das nicht zwingend das halbe Internet erfahren.

PS: Ein bisschen Freude ist ok

Hände weg von Tiefstpreis-Viagra und Co.

Im Darknet ist das ganze Jahr Black Friday. Und natürlich wollen die geschäftstüchtigen Online-Drogenhändler auch vom völlig legalen Konsumrausch profitieren.

screenshot: darknet

Finger, bzw. Mauszeiger, weg von allzu verlockenden Angeboten! Ganz generell ist das Online-Shopping auf dubiosen Plattformen wie Dream Market zu einer Risikosportart à la Bungee Jumping geworden. Springen kann jeder, sicher Landen ist zu einem grossen Teil Glückssache.

Bleib «Nocoiner»! 😏

screenshot: bitcoinblackfriday.com

Schon lange nicht mehr war der Bitcoin so günstig zu haben wenig wert wie diese Woche. Nicht zu reden von Ethereum und anderen Kryptos. Aber denk ans fallende Messer!

Lies!*

Abgesehen vom besten deutschsprachigen Newsportal: Wie wär's mal wieder mit einem guten Buch?

Zitat «Es ist an der Zeit, Verzicht nicht als Einschränkung und Unbequemlichkeit zu deuten, sondern als Chance, als Möglichkeit, Neugier und Kreativität zu wecken. Wir müssen üben, mit weniger auszukommen, weniger zu verbrauchen und darin unsere Lebensqualität zu erhöhen.» quelle: welt.de

Zur Not darf es auch ein E-Book sein. Wobei «ePub» und andere Bildschirmformate natürlich nicht ansatzweise an echtes Umblättern herankommen. Und nach dem Blackout wird Papier massiv an Wert zulegen. 😉

* Aber bitte nicht bei den Salafisten.

Spende, was auch immer du zu geben hast

Als überzeugter Atheist kann ich mit hundertprozentiger Glaubensgewissheit Sicherheit sagen: Geben ist seliger denn nehmen.

Wie wär's mit einer Spende für [Adressat deiner Wahl]? Es muss kein Geld sein, auch Blut ist kostbar. Und am wertvollsten ist deine freie Zeit ...

Hör gute Musik

Die folgenden YouTube-Songs entspannen die Nerven, wenn der Lieblings-Online-Store gerade «down» ist.

Konsumkritische Rebellen können sie natürlich auch herunterladen, ohne dafür zu bezahlen. (Wobei sie es mit der Leerdatenträgervergütung ja bereits getan haben).

Zum Schluss ein (fleisch-) konsumkritisches Stück Video: YouTube/Flo Hillen

Umfrage Was tust du am Black Friday? 🤑🤑🤑🤑🤑🤑

Was ich sonst auch tue

🙈🙉🙊

Abstimmen 761 Votes zu: Was tust du am Black Friday? 21% 🤑🤑🤑🤑🤑🤑

65% Was ich sonst auch tue

14% 🙈🙉🙊

