Dieser ETH-Absolvent wird das neue Cyberkommando der Armee führen

In der Schweiz gilt ein neues Datenschutz-Gesetz – das musst du wissen

Seit Freitag gilt das neue Schweizer Datenschutzgesetz. Damit bekommen die Nutzerinnen und Nutzer mehr Rechte über ihre Daten. Doch für viele geht es noch nicht weit genug.

In viele Schweizer Briefkästen und Mail-Postfächer flattern dieser Tage die Nachrichten: Firmen erklären in kryptischen Worten, sie hätten ihre Datenschutzbestimmungen angepasst. Dies, weil in der Schweiz per 1. September ein neues Datenschutzgesetz in Kraft getreten ist. Was ändert sich damit und was bedeutet es für Privatpersonen und Firmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.