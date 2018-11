Digital

Smart-Dress zeigt, wie Frauen in Clubs belästigt werden



Dieses smarte Kleid zeigt, wie häufig Frauen von Männern in Clubs betatscht werden

«The Dress for Respect»: Die Auswertung erfolgt in Echtzeit im Hinterzimmer.

Ein Kleid, das registriert, wenn die Trägerin berührt wird? Er habe erwartet, dass der Smart-Dress allzu aufdringlichen Männern einen elektrischen Schlag verpasse, schreibt ein YouTube-User, und meint das sicher nicht ernst.

Das Problem: Der Akku wäre sehr schnell leer, weil es dermassen viele Schocks zu verteilen gibt ...

Das Video zur Aktion Video: YouTube/Ogilvy Brazil

Das Video wurde im Mai dieses Jahres veröffentlicht. Seit Mitte Oktober 2017 ist die #MeToo-Bewegung in aller Munde. Für einige Männer habe die Debatte um sexuelle Belästigung offenbar nichts geändert, berichtete horizon.net.

Gut, wen überrascht das wirklich? Das Resultat stammt aus Brasilien. Die heissblütigen Südamerikaner ... Die kommunizieren halt viel mehr mit den Händen. * Ironie off *

Ein YouTube-User bringt es auf den Punkt:

«Ihr solltet dieses Experiment in mehr Ländern durchführen. Nicht nur in Brasilien. Das ist der einzige Weg, die Wahrheit zu beweisen, denn von diesem Video ausgehend werden einige Leute denken, dass dieser Betrag nicht die Realität für ihr Land ist und sexuelle Belästigung völlig ignorieren, und im Gegenzug werden andere Leute alle Männer in ihrem Land für das angreifen, was Brasilianer tun, weil sie denken, dass die Männer alle Sexualstraftäter sind (so siehts im Video aus).» quelle: youtube

Wie verliefe das Experiment wohl hierzulande? Und was wäre, wenn ein Mann etwas Vergleichbares trüge, um Berührungen zu erfassen?

So funktioniert der Smart-Dress

Auftraggeber war ein bekannter Getränkehersteller, umgesetzt wurde die Idee von einer Marketingfirma. Das Making-of-Video zeigt, dass die ins Kleid eingenähten Sensoren die Berührungsdaten per Funk übertragen. Erfasst wird auch die Intensität der Berührung. In einem Hinterzimmer des Nachtclubs erfolgt die Auswertung in Echtzeit.

Ziel war es, das Problembewusstsein bei Männern zu wecken, die in Vorgesprächen geäussert hatten, dass Belästigung kein grosses Problem für Frauen im Club sei. Nachdem man ihnen die eindrücklichen Smart-Dress-Resultate zeigt, reagieren einzelne von ihnen mit Schock und Verwunderung.

