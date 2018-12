Gratis-WLAN bei Starbucks gefährdete User – das musst du wissen

Der «Kassensturz» hat in seiner aktuellen Sendung auf eine Sicherheitslücke hingewiesen, die altbekannt ist, aber immer noch viele Internet-User gefährden kann. Ungesicherte öffentliche WLAN-Netze können missbraucht werden, um die Computer von fremden Usern auszuspionieren.

Statt des öffentlichen WLAN-Netzes, das häufig keine allzu schnellen Verbindungen ermöglicht, die Mobilfunkverbindung des eigenen Smartphones oder Tablets nutzen.

In öffentlichen WLAN-Netzen sollte man immer einen sogenannten VPN-Dienst verwenden.

Wenn man das Gerät mit einem virtuellen privaten Netzwerk, kurz VPN, verbindet, werden die Daten zunächst verschlüsselt in einer Art Tunnel an einen sicheren Server gesendet und erst von dort aus unverschlüsselt weitergeleitet.

Es ist bequem und schont das Datenvolumen, wenn man sich am Flughafen, im Café und in der Bibliothek in ein öffentliches WLAN einwählt. Doch selbst wenn der Anbieter vertrauenswürdig ist, sollte man vorsichtig sein beim Surfen in solchen Netzwerken. Denn im Gegensatz zum heimischen Netzwerk können die Nebensitzer theoretisch den Datenverkehr mitlesen, da ein offenes WLAN in der Regel unverschlüsselt ist.

quelle: watson.ch