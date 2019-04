Digital

Dieses neue Snapchat-Feature ist wie ein (schlechter) LSD-Trip



Dieses neue Snapchat-Feature ist wie ein (schlechter) LSD-Trip

Die Funktion «Landmarkers» erweckt bekannte Bauten zum Leben.

Häuser erwachen zum Leben, bekommen Glubschaugen und kotzen Regenbögen. Früher brauchte man bewusstseinserweiternde Drogen, um so etwas zu erleben. Heute braucht man dafür nur noch Snapchat.

Was zur Hölle ist das?

Am Freitag kündigte Snapchat beim «Snap Partner Summit» in Los Angeles neue Funktionen an. Unter anderem ein Augmented-Reality-Tool, mit dem Entwickler via Snapchats «Lenses»-Software ab sofort «Landmarkers» erstellen können. Damit werden zum Beispiel berühmte Sehenswürdigkeiten auf skurrile Art zum Leben erweckt.

Und so sieht das aus:

Das Flatiron-Building in New York wird zur gigantischen Pizza, das Capitol in Washington speit Konfetti und der Eiffelturm sprüht Funken: #SnapPartnerSummit Landmarkers @SnapLensStudio @Snapchat 👻🔥💛 pic.twitter.com/8TZ9t6HgeZ — MAX R. 👾 (@MaxR_V) 4. April 2019

Was gibt's sonst Neues?

Mit der smarten Snapchat-AR-Kamera kann man nun auch shoppen, Matheaufgaben lösen und Musiktitel erkennen. Ausserdem lassen sich nun Hände, Körper und auch Haustiere erfassen.

Das sieht dann so aus: Snapchat 'Landmarkers' bring the Eiffel Tower to life in AR - https://t.co/0yHnaojnAC #LatestComments pic.twitter.com/VMOEthIXUS — Latest Commentary (@LatestComments) 5. April 2019

So präsentiert Snapchat die Neuerungen in der App: Video: YouTube/Snapchat

