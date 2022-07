Im September gibt's neue Emojis – diese 31 stehen zur Auswahl

Im September wird über die neuen Emojis entschieden. Die folgenden Vorschläge haben gute Chancen, bald auf allen Smartphones verfügbar zu sein.

Im September wird offiziell darüber entschieden, welche Emojis in den Zeichenstandard Unicode 15.0 mit aufgenommen werden. Die Emoji-Fachseite Emojipedia hat bereits erste Entwürfe für die Vorschläge erstellt.

Ob tatsächlich alle Vorschläge auch in Unicode 15. aufgenommen werden, ist nicht gänzlich sicher. In der Vergangenheit wurden jedoch die allermeisten Anwärter auch übernommen. In diesem Jahr ist die Zahl der möglichen neuen Bildchen jedoch deutlich kleiner als in der Vergangenheit.

Diese Emojis kannst du vielleicht schon bald benutzen. bild: twitter @emojipedia

Insgesamt wurden nur 31 neue Emojis vorgeschlagen. Für 2021 lag diese Zahl noch bei 112. Im Jahr 2020 wurden insgesamt sogar 334 neue Bildchen ins Rennen geschickt. Teilweise ist die Zahl der tatsächlich neuen Symbole aber deutlich kleiner, manche werden jedoch in sechs verschiedenen Hauttönen implementiert, die jeweils einzeln gezählt werden.

Auch in diesem Jahr besteht mehr als ein Drittel der 31 Vorschläge aus Varianten des selben Emojis: Die schiebende Hand weist einmal nach links und einmal nach rechts und ist jeweils noch in fünf weiteren Hauttönen verfügbar.

Die einzige Smiley-Ergänzung ist das runde «Shaking Face». Ausserdem wird der Tierbestand ergänzt: Elch, Esel, Amsel, Qualle und Gans sind zumindest in der Version von Emojipedia gut zu erkennen. Für Hyazinthe und Ingwer braucht es schon gewisse botanische Kenntnisse.

Die übrigen Symbole sind eher selbsterklärend, bis auf das lilafarbene Symbol. Dabei handelt es sich um Khanda, das religiöse Symbol des Sikhismus.

Wie die Symbole am Ende tatsächlich aussehen, hängt vom jeweiligen Hersteller ab. Hier bringen Google, Apple, Samsung, Facebook und Twitter ihre eigenen Entwürfe ein. Als erstes nutzbar dürften die Symbole unter Android sein – hier rechnet Emojipedia zwischen Oktober und Dezember 2022 mit der Veröffentlichung. Die übrigen Hersteller werden vermutlich erst 2023 nachziehen.

