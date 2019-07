«Liebe Veganer, deswegen macht ihr die Leute aggressiv...»

Vegan zu leben, ist keine private Entscheidung mehr, der vegane Lebensstil ist zu einem kulinarisch-kulturellen Code geworden. Das ist gut so, aber man sollte sich dessen auch bewusst sein.

Liebe Veganerinnen, liebe Veganer

Vor längerem schon ist mir folgender Witz untergekommen: «Woran erkennt man einen Veganer? – Er sagt es dir.»

Ich musste sehr lachen und wäre ich ein Veganer, wäre ich vermutlich ein wenig sauer geworden. Beides untrügliche Zeichen dafür, dass in diesem Bonmot mehr als nur ein Körnchen Wahrheit steckt.

Radikal auf die Spitze getrieben hat dieses vegane Sendungsbewusstsein nun eine junge Medizinstudentin in einem Bündner Restaurant. Sie bestand, in einer an …