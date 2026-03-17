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«Volksrepublik Narwa»: Jetzt nimmt Russland NATO-Gebiet ins Visier

Ein Propaganda-Bild: Auf Social-Media-Plattformen wird die Gründung der &quot;Volksrepublik Narwa&quot; propagiert.
Solche Bilder werden beim Messenger-Dienst Telegram verbreitet.Bild: T-Online / Telegram

«Volksrepublik Narwa»: Jetzt nimmt Russland NATO-Gebiet ins Visier

Auf Social-Media-Plattformen und bei Telegram werden Aufrufe verbreitet, in einer nordöstlichen EU-Region eine eigene «Volksrepublik» zu gründen. Die Propaganda kommt aus Putins Russland.
17.03.2026, 12:1917.03.2026, 12:22
Charlotta Siemer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Russland hat eine Propagandakampagne zur Gründung einer «Volksrepublik Narwa» in Estland begonnen. Das berichtet das estnische Anti-Propaganda-Medium «Propastop». Demnach sind im vergangenen Monat auf verschiedenen Plattformen neue Accounts entstanden, die die Abspaltung der estnischen Regionen Narwa und Ida-Virumaa von dem EU-Land propagieren.

Die Accounts auf Telegram, TikTok und der aus Russland stammenden Social-Media-Plattform VKontakte teilen die Kanäle mit dem Namen «Volksrepublik Narwa» Inhalte, die auf den ersten Blick eine Mischung aus Memes, Katzenbildern und provokanten Witzen zu sein scheinen.

Bei genauerer Betrachtung finden sich separatistische Symbole, militaristische Bilder und politische Botschaften, die die klare Erzählung von Narwa als eigenständige politische Einheit verbreiten, so «Propastop». Die Accounts propagieren demnach die Idee der Gründung einer sogenannten «Volksrepublik Narwa».

Narwa-Region als separates Territorium propagiert

Die auf Social-Media-Plattformen aktive Bewegung hat die eigene Symbolik einer grün-schwarz-weissen und einer schwarz-grün-weissen Flagge, die als «Staatssymbole der Volksrepublik Narwa» bezeichnet werden. Auch ein eigenes Wappen in denselben Farben und eine «Hymne der Volksrepublik Narwa» werden von den Accounts verbreitet.

Screenshot VK, via propastop.org
Dieser Screenshot stammt von der russischen Plattform VK.screenshot: propastop.org

Eines der verbreiteten Bilder zeigt bewaffnete Figuren mit der russischen Aufschrift «Von Narwa bis Püssi erstreckt sich das russische Land». Püssi ist ebenfalls ein estnischer Ort, der rund 70 Kilometer östlich von Narwa liegt. Auch weitere von den Accounts verbreitete Karten zeigen die estnische Narwa-Region als separates Territorium zwischen Estland und Russland.

Die Accounts propagieren offen das Ziel, die estnische Region als autonome Region anerkennen zu lassen, angeblich um die russische Identität in der Region zu bewahren. Sie fordern ihre Follower aktiv dazu auf, Materialien und Flugblätter der Bewegung zu verteilen.

Quellen

(dsc/t-online)

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