Playstation 5: Sony enthüllt völlig neues Gamepad Dualsense



Sony enthüllt komplett neues Gamepad für Playstation 5 – es sieht futuristisch aus

Bye-bye guter alter Playstation-Controller. Das neue Gamepad unterscheidet sich radikal vom liebgewonnenen Dualshock-Controller.

Das vollständig neue Gamepad heisst Dualsense. Neu ist Weiss statt Schwarz angesagt. Wichtiger ist aber die grundlegend andere Form. Man habe sich für ein neues Design entschieden, um die zusätzliche Technik, etwa für haptischem Feedback, unterzubringen, schreibt Sony im Playstation-Blog. Die altbekannte Rumble-Technologie wird also durch haptisches Feedback ersetzt. Der neue Dualsense-Controller erlaube so ein «breiteres Spektrum an Rückmeldungen». Es fühle sich künftig ganz anders an, mit einem Rennauto in eine Wand zu krachen, als bei einem Sportspiel gefoult zu werden, verspricht Sony.



Im neuen Controller sind Mikrofone eingebaut. Damit soll es möglich sein, unkompliziert mit Freunden zu plaudern, ohne ein Headset aufzusetzen.



Zudem hat der Controller neuartige «adaptive Trigger» bei den Schulter- bzw. L2/R2-Tasten. Laut Sony können die Game-Entwickler ihre Spiele damit so programmieren, dass man zum Beispiel das Gefühl erhält, effektiv einen Pfeilbogen zu spannen.

Der Dualsense soll einen «leistungsstarken», wiederaufladbaren Akku haben, schreibt Sony, ohne weitere Angaben über die Akkulaufzeit zu machen.

Der bisherige Share-Button, um Screenshots zu erstellen und zu teilen, wird durch einen Create-Button ersetzt. Es soll dennoch weiter möglich sein, Screenshots zu teilen. Was es mit dem neuen Button genau auf sich hat, verrät Sony noch nicht. Die grosse Fläche in der Mitte ist wie bislang ein Touchpad, das links und rechts von einer leicht futuristischen LED-Beleuchtung umgeben ist.



Die neuen Features im Überblick: DualSense feature list

- haptic feedback

- adaptive triggers

- rechargeable battery

- new Create button replaces Share button

- built-in mic

- lightbar now next to the touchpad pic.twitter.com/KJtJ30mTIW — Nibel (@Nibellion) April 7, 2020

