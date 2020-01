Digital

Sport

«Fortnite» ist in den USA nun ein offizieller Sport an High Schools



«Fortnite» ist in den USA nun ein offizieller High-School- und College-Sport

Fortnite, eines der populärsten Games der Welt, ist in den USA nun eine offizielle Sporart an High Schools und Colleges. Dies berichtet das Onlinemagazin Tech Crunch. Möglich macht dies das Startup Play VS aus Los Angeles. Dieses hat eine offizielle Zusammenarbeit mit Epic Games abgeschlossen, um «Fortnite» zu einem Sportfranchise zu machen.

Bild: AP/AP

Durch eine weitere Partnerschaft mit der National Federation of State High School Associations (NFHS) wird «Fortnite» eine traditionelle Sportart an High Schools, genauso wie beispielsweise Basketball oder Football. Die NFHS ist der Verband, der in den USA die Regeln für die meisten High-School-Sportarten festlegt.

Tausende High Schools interessiert

Wie bei bisherigen Sportarten können High Schools und Colleges eine Gebühr für einen Spieler bezahlen, damit dieser für die Liga zugelassen wird und so gegen Spieler anderer Schulen konkurrieren kann. Aktuell haben sich bereits 13'000 High Schools für die Warteliste eingetragen, um ein eigenes «Fortnite»-Team zu bekommen. Diese Zahl repräsentiere etwa 68 Prozent der USA.

Bild: EPA

Damit dürfte es bald mehr Fortnite-Sportteams geben als Football. Laut PlayVR gebe es nur etwas mehr als 14'000 High Schools, die ein Football-Programm betreiben würden.

eSport-Stipendien im Anmarsch

Etwas aufwändiger gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Colleges, da man noch keine Verträge mit der NCAA abgeschlossen habe. Die NCAA organisiert die Sportaktivitäten auf College-Niveau. PlayVR müsse die Idee im Moment noch bei jedem College vorstellen. Allerdings stosse man auf sehr grosses Interesse, da viele Colleges nach eSport-Stipendien- und Programme einrichten möchten.

Bis zum 17. Februar können sich High Schools nun noch registrieren, Colleges und Universitäten bis zum 24. Februar. Die erste offizielle Saison «Fortnite» soll dann am 2. März 2020 starten. (pls)

Abonniere unseren Newsletter