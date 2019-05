Digital

Spotify hat nun einen Sleeptimer: So kannst du mit Musik und Podcasts einschlafen



screenshot: watson

Spotify ist der populärste Musikstreamingdienst. Doch eine nützliche Funktion fehlte bisher.

Ein Artikel von

Mit dem jüngsten Update hat Spotify seine Android-App um eine praktische Funktion erweitert: einen «Sleeptimer». Damit lässt sich die Zeit einstellen, wie lange die App noch weiter Musik spielen soll, bevor sie automatisch die Wiedergabe beendet. Zum Einschlafen mit Musik optimal.

Zu finden ist diese Schlummer-Funktion in der Player-Ansicht über die drei Menüpunkte. Unter «Sleeptimer» kann die gewünschte Zeitspanne eingestellt werden. Zur Auswahl stehen fünf Minuten bis zu einer Stunde oder die Option «nach diesem Song».

screenshot: watson

Wann die Schlummerfunktion auch für die iOS-App von Spotify zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Alternativ können iPhone-Nutzer die Sleep-Timer-Funktion von iOS nutzen, um eine beliebige Musik-App nach einem gewissen Intervall zu stoppen. Die Option «Wiedergabe-Stoppen» versteckt sich in der Timer-Funktion der Uhr-App.



Wer Google Play Music nutzt, findet die Funktion «Ruhemodus-Timer» direkt in der App und zwar in den «Einstellungen» bei «Allgemein».



