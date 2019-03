Digital

Swisscom

Swisscom spendiert seiner TV Box diese fünf neuen Funktionen



Swisscom erweitert ihren TV-Dienst Swisscom TV um fünf neue Funktionen: «Gestaffelt ab Anfang April bis Mitte Mai erhalten unsere 1,5 Millionen TV-Kunden das neuste Update», schreibt der Marktführer am Mittwoch in einer Medienmitteilung.



Konkret können sich Swisscom-TV-Nutzer auf die folgenden Features freuen:



Ausgewählte Filme im Video-on-Demand-Store sind bald mit Untertiteln verfügbar. Dieses Angebot werde künftig kontinuierlich ausgebaut.

Die Benutzeroberfläche bekommt einen «Dark mode» (dunkler Menü-Hintergrund). Der dunkle Hintergrund ist für die Augen vor allem in abgedunkelten Räumen angenehmer.

Alle Spielfilmbeschreibungen enthalten neu die Sternebewertung der weltweit grössten Filmkritiker-Datenbank, der Internet Movie Database IMDB.

Themenwelten beinhalten neu auch Sendungen aus dem App-Angebot (Sky, YouTube, OCS, Red Bull TV etc.)



HDMI-CEC wird aktiviert: Wird beispielsweise die Swisscom TV Box eingeschaltet, schaltet sich auch automatisch der Fernseher ein – oder um, wenn ein anderes Ausgabegerät (Spielkonsole, DVD etc.) angewählt ist.

Swisscom zeigt die neuen Funktionen in diesem Video: Video: YouTube/Swisscom

Ab Anfang Mai 2019 sollen alle Swisscom-TV-Kunden von der neuen Betriebssystem-Version «Entertainment OS 3.2» und den neuen Funktionen profitieren können.



Mit 1,5 Millionen TV-Kunden ist Swisscom Marktführerin in der Schweiz – knapp vor UPC und mit deutlichem Abstand auf Quickline, Sunrise und Salt.



Die grossen TV-Anbieter haben internationale Streaming-Anbieter wie Netflix und YouTube längst in ihre TV-Produkte integriert, um von der Popularität der Streaming-Dienste zu profitieren. Netflix etwa soll bis 2020 allein in der Schweiz 1,3 Millionen Abonnenten haben.

