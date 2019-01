Super-GAU bei Swisscom: 3’500 CS-Banker erhalten aus Versehen Telefon-Daten von Kollegen

Unbekannte klauen 800'000 private Swisscom-Daten – so prüfst du, ob du betroffen bist

Unbekannte haben sich im Herbst 2017 missbräuchlich die Kontaktangaben von rund 800'000 Swisscom-Kunden verschafft. Sie hatten dafür die Zugriffsrechte eines Vertriebspartners des Telekomriesen entwendet. Die Swisscom verschärft nun die Sicherheitsmassnahmen.

Betroffen sind laut Swisscom sogenannte «nicht besonders schützenswerte Personendaten», namentlich Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Es handle sich also grösstenteils um …