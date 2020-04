Threema: Wie eine 3-Mann-Bude Swisscom den Auspuff zeigt

Droht uns die staatlich verordnete Netflix-Blockade? Das sagt Swisscom

Bund und Swisscom appellieren an die Vernunft der Bürger, die Telekommunikatons-Dienste zurückhaltend zu nutzen. Der Bundesrat könnte das Streaming-Vergnügen auch ganz blockieren – das wird aber kaum nötig sein.

Das Swisscom-Netz hat die Feuertaufe nicht bestanden. Am Tag, an dem der Bundesrat den Notstand ausrief, ging das Swisscom-Netz in die Knie. Bereits am Montagmorgen waren bei einem Teil der Swisscom-Kunden die Gespräche via Festnetz- oder Mobiltelefone unterbrochen. Auch am Dienstagmorgen, heute waren nochmals weit mehr Menschen im Home Office, klagten Nutzer, dass etwa Konferenz-Gespräche kaum möglich sind. Immer wieder würden Teilnehmer aus der Leitung fliegen.Swisscom sagt auf Anfrage, …