Tesla evakuiert Gigafactory bei Berlin – Produktion steht still

Das Tesla-Werk in Deutschland hat seit Stunden keinen Strom mehr, die Produktion steht still. Hintergrund ist ein Brandanschlag auf einen Strommast in der Nähe der Fabrik.

Seit Baubeginn steht die Gigafactory des US-amerikanischen Autobauers Tesla in der Kritik. Am Dienstagmorgen kam es in der Nähe der Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin zu einem Brand. Ein Sprecher der Polizei erklärte im Gespräch mit watson-Medienpartner t-online, gegen 5.15 Uhr am Dienstag sei ein entsprechender Hinweis bei der Polizei eingegangen.

Der Brand an einem Strommast in der Nähe der Fabrik habe demnach die Stromversorgung in der Grossfabrik lahmgelegt. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden.

Tesla muss Produktion wohl länger einstellen

Wie es bei Tesla weiter hiess, wurden alle Massnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen. Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus. Auch in Freienbrink, einem Gemeindeteil von Grünheide, sei dem Sprecher zufolge der Strom ausgefallen.

Wie die Zeitung «B.Z.» und die «Märkische Allgemeine» berichten, habe in den frühen Morgenstunden das Umspannwerk Steinfurt nahe der Fabrik Feuer gefangen.

Die Tesla-Fabrik liegt im Osten von Berlin. Das Umspannwerk in der Nähe soll gebrannt haben. Grafik: ha/t-online

Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Die Feuerwehr musste ihren Löscheinsatz laut Medienberichten kurzzeitig unterbrechen. Weil in der Nähe des Brandortes ein Zelt von dort kampierenden Umwelt-Aktivisten mit einem Verweis auf möglicherweise verbuddelte Kampfmittel gefunden wurde, übernahm der Kampfmittelräumdienst den Einsatz.



Der Sprecher der Polizei, Roland Kamenz, sagte, der Strommast solle sich frei stehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Zur möglichen Ursache sagte der Sprecher bislang: «Wir ermitteln in alle Richtungen.»

Bürger gegen Ausbau der Tesla-Fabrik

Zu einem möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände äusserten sich Behörden auf Anfrage zunächst nicht. Rund 80 bis 100 Umweltaktivisten halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will.

Die Aktivisten haben um die zehn Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen. Auch die Bürgerinitiative Grünheide spricht sich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus und zeigt sich mit den Besetzern solidarisch. Naturschützer, Einwohner und der lokale Wasserverband befürchten Probleme mit der Wasserversorgung in der Region, die seit Jahren unter Trockenheit leidet. Musk spottete bei seinem Besuch vor Ort über solche Ängste.

Die Bürger der Gemeinde Grünheide bei Berlin haben Ende Februar gegen eine Erweiterung des Tesla-Werksgeländes gestimmt. Die Bürgerinitiative ermahnt die Gemeindevertreter, sich an das Ergebnis zu halten. Tesla will die Fabrik trotzdem erweitern.



(t-online/awp/sda/dpa/oli)