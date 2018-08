Digital

Tesla

So lacht das Internet über Elon Musks Tesla-Tweet



So lacht das Internet über Elon Musks «Funding secured»-Tweet

Was ist passiert? Elon Musk plant Tesla von der Börse zu nehmen. «Finanzierung gesichert», verkündete der Tausendsassa. Doch die Twitter-Community mag dem Ankündigungsweltmeister nicht mehr so recht glauben und reagiert mit einer Flut von witzigen GIFs.



Musk erwägt Tesla zu privatisieren, sprich von der Börse zu nehmen. Mit einem einzigen Tweet verpasste er den Spekulanten, die auf den Niedergang des E-Autobauers wetten, eine blutige Nase. Doch es gibt da ein Problem: Eine Firma von der Börse zu nehmen ist zwar möglich, im Fall von Tesla aber gelinde gesagt nicht ganz simpel. Weil das Unternehmen tiefrote Zahlen schreibt, braucht Musk Investoren, die über Jahre sehr viel Geld einschiessen.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Tatsächlich sind die Saudis bei Tesla eingestiegen, auch Katar, Norwegen und China kommen als Investoren in Frage. So lange Musk aber nicht klar aufzeigen kann, woher das Geld für die Privatisierung stammen soll, muss er sich von seinen Kritikern den Vorwurf anhören ein «Ankündigungsweltmeister» zu sein. Denn sein via Twitter gemachtes Versprechen, die Finanzierung sei bereits gesichert, entbehre jeder Grundlage, sagen sie. Musk habe damit nur ein Ziel verfolgt: Den zuletzt unter Druck geratenen Aktienkurs wieder in die Höhe zu treiben. Dank des Kurssprungs der Tesla-Aktie ist eine Wandelanleihe in der Höhe von 920 Millionen Dollar automatisch in Aktien umgewandelt worden. Das wiederum verschafft Tesla, das Liquiditätsprobleme haben soll, etwas Luft.

Die Twitter-Community reagiert daher mit massenhaft witzigen GIFs und Memes, die Musks «Funding Secured»-Tweet auf die Schippe nehmen.

2 Wow, did not see this coming. pic.twitter.com/GwbwrXMgtd — Rudolf E. Havenstein (@RudyHavenstein) 7. August 2018

(oli)

Dritter Platz für ETH Lausanne an Hyperloop-Wettbewerb Video: srf/SDA SRF

Teslas neuer Roadster mit Super-Reichweite

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare