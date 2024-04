Bericht: Musk will bei Tesla mehr als 10 Prozent aller Stellen streichen

Tesla plant laut Medienberichten Stellen im grossen Stil zu streichen. Weltweit soll die Belegschaft radikal reduziert werden.

Der E-Autohersteller Tesla plant offenbar, weltweit mehr als 10 Prozent aller Stellen zu streichen. Das berichtet das «Handelsblatt» unter Berufung auf ein internes Schreiben des Autobauers. Von dem Abbau sollen insgesamt 14'000 Mitarbeiter betroffen sein. «Das wird uns schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase machen», schrieb Tesla-Chef Elon Musk an die Belegschaft.



Tesla hatte zuvor für das erste Quartal 2024 einen Rückgang bei den Verkaufszahlen von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermeldet. Bei Branchenbeobachtern erregte insbesondere der erhebliche Anstieg des Lagerbestands für Aufsehen.



Elon Musk: Sein Unternehmen Tesla muss wohl Tausende Stellen streichen. Bild: keystone

Über einen entsprechenden Stellenabbau war bereits zuvor spekuliert worden. Das E-Auto-Portal Electrek hatte am Sonntag berichtet, dass in der Tesla-Gigafactory im US-Bundesstaat Texas Produktionsschichten für das Modell Cybertruck gekürzt wurden. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen von Musk auch seine Produktion in der chinesischen Metropole Shanghai gedrosselt.



