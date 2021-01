Digital

Twitter

Das Internet erhält einen neuen @POTUS und einen @SecondGentleman



Bild: White House

Das Internet erhält einen neuen @POTUS und erstmals einen @SecondGentleman

Der neue US-Präsident startet mit einer bescheidenen Follower-Zahl. Aus Gründen. Hier sind die wichtigsten Fakten zum digitalen Transfer.

Barrack Obama war der erste US-Präsident mit einem eigenen Twitter-Account. Auf seine Initiative wurde @POTUS geschaffen, er musste sich allerdings ziemlich gedulden.

2017 gab Obama die offiziellen Twitter-Konten @POTUS und @WhiteHouse und die damit verbundenen Millionen von Followern an den neuen Präsidenten Donald Trump weiter. Eine solche Übergabe wird es 2021 nicht geben.

Ende 2020 gab Twitter bekannt, dass Biden bei seinem Amtsantritt an diesem Mittwoch nicht die Follower der scheidenden Trump-Regierung übernehmen kann. Stattdessen werden die offiziellen Konten auf Null gesetzt, darunter auch der @Potus-Account mit 33 Millionen Followern.

Das sei unfair, hatte sich Bidens Digitalstratege Rob Flaherty verlauten lassen. Donald Trump habe bei seinem Amstantritt 12 Millionen Follower von Obama übernommen.

Was passiert mit Trumps Tweets?

Gemäss Twitter erfolgt der digitale Machttransfer in mehreren Schritten. Die von Trumps Team betriebenen Twitter-Konten werden als Erstes zur Archivierung an das Nationalarchiv der Vereinigten Staaten von Amerika geschickt. Es sollen alle innerhalb der letzten vier Jahre abgesetzten Tweets auch weiterhin öffentlich zugänglich sein, so wie es auch schon mit den Tweets von Obama passierte. Anschliessend erhalte Bidens Team Zugriff auf die folgenden Twitter-Konten:

@POTUS

@WhiteHouse

@VP

@FLOTUS

@PressSec

(das ist der Account des Pressesprechers, bzw. der Pressesprecherin des Weissen Hauses)

Am Tag des Amtsantritts sollen alle Twitter-User, die einem der fünf offiziellen Twitter-Accounts folgen, eine Benachrichtigung über die Archivierung erhalten. Gleichzeitig will Twitter auch während des Prozesses der Amtsübergabe gegen Falschinformationen und Gewaltaufrufe vorgehen.

Präsident Trumps Account und seine «präsidialen» Tweets sind Geschichte: screenshot: twitter.com/POTUS

Was passiert heute mit den Twitter-Konten?

Bereits bestehende Twitter-Konten des Biden-Teams werden in die offiziellen Regierungsaccounts überführt.

@Transition46, der Account hat 1,5 Millionen Follwer, wird zu @WhiteHouse.

@PresElectBiden mit knapp einer Million Followern wird zu @POTUS. Biden kann aber auch weiterhin unter seinem persönlichen Account @JoeBiden twittern, der bereits über 24 Millionen Follower hat.

@FLOTUSBiden, der neue Account der Präsidentengattin Jill Biden mit 550'000 Followern, wird zu @FLOTUS.

Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt ihre 5,3 Millionen Follower von ihrem bisherigen persönlichen Account @SenKamalaHarris rüber zu @VP.

Zudem ist mit @SecondGentleman ein neues Konto geschaffen worden, das vom Ehemann der zukünftigen Vizepräsidentin Kamala Harris – und somit dem ersten «Second Gentleman» der US-Geschichte – genutzt wird.

Das war der Abschieds-Tweet der Second Lady Bild: watson

PS: Trump bleibt gesperrt

Trumps persönliches Twitter-Profil @realDonaldTrump wurde bekanntlich von Twitter dauerhaft gesperrt.

Das Nationalarchiv wird alle Social-Media-Aktivitäten Trump speichern, einschliesslich gelöschter Tweets von @POTUS und seinem persönlichen Account, @realDonaldTrump.

Google hat am Dienstag über die Verlängerung der YouTube-Sperre Trumps informiert. Ihm bleibe das Hochladen von Videos und Starten von Live-Streams auf seinem YouTube-Kanal für mindestens weitere sieben Tage verwehrt.

Wie Twitter hatte auch YouTube Trump nach dem Sturm aufs Kapitol (am 6. Januar) gesperrt. Wegen «Bedenken ob des anhaltenden Gewaltpotenzials» werde Trump daran gehindert, neue Inhalte auf seinen Kanal hochzuladen. Auch die Kommentarfunktion sei deaktiviert worden.

Interessante Beobachtung: Seit Trumps Social-Media-Sperren seien die Falschmeldungen über die US-Präsidentschaftswahl auf den Plattformen drastisch zurückgegangen.

Was ist mit den offiziellen Regierungs-Accounts bei Facebook und Co.?

Die Facebook-Nutzer, die dem Profil des Weissen Hauses folgen, werden an Präsident Biden übergeben, wie ein Facebook-Sprecher gegenüber der «New York Times» erklärte. Die sieben Millionen Follower des Joe-Biden-Kontos werden auf die POTUS-Seite dupliziert. Diese Seite hat 6,5 Millionen Follower und wurde seit Mai 2018 nicht mehr genutzt.

Der Facebook-Account des Weissen Hauses (unter Trump) werde umbenannt, damit er archiviert werden könne. Die gleichen Vorgänge sollen auf Instagram stattfinden, wo das Konto des Weissen Hauses 6,8 Millionen Follower hat. Das Konto Joe Biden hat 15,4 Millionen Follower auf Instagram.

Eine YouTube-Sprecherin sagte, dass die knapp 1,9 Millionen Abonnenten des Kanals des Weissen Hauses an die Biden-Administration weitergegeben werden.

Schliesslich überträgt auch Snapchat den «Whitehouse»-Account mit 803'000 Abonnenten ans Biden-Team.

Quellen

(dsc)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Inaugurationszirkus: So traten Bidens Vorgänger ihr Amt an Trumps Abschiedsrede Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter