Digital

USA

Unfallauto bei Google Maps entdeckt – mit vermisster Person drin ...



screenshot: google maps / via bbc.com

Unfallauto bei Google Maps entdeckt – mit vermisster Person drin ...

Ein Anwohner hat dank Satellitenbildern im Internet einen uralten Vermisstenfall gelöst.

Die Überreste eines Mannes, der vor zwei Jahrzehnten in Florida spurlos verschwand, wurden in einem versunkenen Auto gefunden, das auf Google Maps sichtbar ist.

Ein US-Amerikaner wollte sich einfach mal im Internet sein früheres Zuhause im Staat Florida anschauen – und half so unverhofft, die Leiche des seit 21 Jahren vermissten William Moldt zu finden.

screenshot: google maps / via bbc.com

William Moldt war am 7. November 1997 als vermisst gemeldet worden. Er war damals 40 Jahre und nicht von einer Nacht in einem Club nach Hause zurückgekommen.

Auf Satellitenaufnahmen des Internet-Dienstes Google Earth sah nun der ehemalige Einwohner von Grand Isles nahe Miami, dass sich in dem kleinen See hinter seinem einstigen Haus ein Auto zu befinden schien, wie das Sheriffbüro in Palm Beach County am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin habe der Mann den jetzigen Bewohner des Hauses kontaktiert. Dieser habe mit seiner privaten Drohne Aufnahmen des Teiches gemacht und das Fahrzeug ebenfalls entdeckt. Die alarmierte Polizei barg schliesslich das stark verrottete Autowrack und fand im Innern menschliche Überreste.

Seit 2007 bei Google sichtbar

Gerichtsmediziner hätten die Leichenteile identifiziert und dem seit 8. November 1997 vermissten Mann zugeschrieben, erklärte das Sheriffbüro weiter. Unklar blieb zunächst, unter welchen Umständen das Auto in den Teich geraten war.

In der Nacht seines Verschwindens verließ Moldt den Club gegen 23 Uhr Ortszeit), heisst es in einem Bericht des National Missing and Unidentified Persons System.

Ein Bericht des Charley-Projekts, einer Online-Datenbank für ungeklärte Fälle in den USA, besagt, dass das «Fahrzeug seit 2007 auf einem Google Earth-Satellitenfoto des Gebiets deutlich sichtbar war, aber anscheinend niemand es bis 2019 bemerkt hatte».

(dsc/sda, via bbc.com)

Die 21 besten Krimis bei Google Street View Wo sind die Verschollenen von Sri Lankas Bürgerkrieg? Mehr zu GPS, Google Maps und Co. Die Erde ist bei Google Maps keine flache Scheibe mehr – das ist wichtiger, als du denkst Link zum Artikel Europas GPS geht endlich an den Start – 7 spannende Fakten Link zum Artikel Blitze in Echtzeit auf Google Maps: Wenn's gewittert, ruf diese geniale Website auf Link zum Artikel Liebe Autofahrer: Ein falsch montiertes Navi kostet bis zu 500 Franken Busse oder sogar das Leben Link zum Artikel USA kontrollieren GPS-System, Lenkwaffen und Software-Updates der Schweizer Luftwaffe Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter