Elon Musk will erste Hyperloop-Strecke im Dezember in Los Angeles eröffnen



bild: ap/spacex

Elon Musk lädt zur Eröffnung der ersten Hyperloop-Strecke – mit kostenlosen Testfahrten

Das futuristische Verkehrsmittel Hyperloop soll im Dezember in Los Angeles öffentlich eingeweiht werden. Elon Musk kündigt kostenlose Testfahrten für die Öffentlichkeit an.

«Der erste Tunnel ist fast fertig», schrieb Unternehmer Elon Musk am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Er öffnet am 10. Dezember.» Geplant seien eine abendliche Eröffnungsfeier und kostenlose Probefahrten am Folgetag.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22. Oktober 2018

Beim Hyperloop rasen Kapseln durch eine Röhre wie in einer Rohrpost von Stadt zu Stadt. Die Magnetschwebebahn in Los Angeles erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern, wie Musk auf Twitter schrieb. Künftig sollen mehr als 300 Stundenkilometer erreicht werden. Auf langen Strecken wären theoretisch über 1000 km/h möglich. Bei der nun fertiggestellten Strecke handelt es sich um eine rund 3 Kilometer lange Teststrecke, die beweisen soll, dass das Prinzip im Alltag funktioniert.

bild: ap/spacex

Hyperloop ist eines der High-Tech-Unterfangen des Unternehmers, der auch den Elektroautobauer Tesla leitet und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat.

Auch weitere Firmen arbeiten an der Entwicklung von Hyperloop-Systemen. So hat Virgin Hyperloop One des britischen Milliardärs Richard Branson Tests im US-Bundesstaat Nevada vorgenommen und ein Forschungszentrum in Südspanien eröffnet.

Hyperloop One in Nevada: So funktioniert die menschliche Rohrpost

Auch die ETH in Zürich sowie die ETH in Lausanne forschen an der Technologie.

Von Zürich nach Genf in 15 Minuten Video: srf

Dritter Platz für ETH Lausanne an Hyperloop-Wettbewerb Video: srf/SDA SRF

(sda/afp)

Mit dem Autoschlitten 320 km/h am Verkehr vorbei Video: srf

