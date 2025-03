Adval Tech von Cyberangriff betroffen

Der Industriekonzern Adval Tech ist das Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Der Angriff sei in der Nacht auf Sonntag erfolgt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

In der Folge seien die IT-Systeme weltweit umgehend kontrolliert heruntergefahren worden. Daher könne es nun an diversen Standorten zu Produktionsunterbrüchen kommen, heisst es im Communiqué weiter. Das Unternehmen arbeite zusammen mit internen und externen Cybersicherheitsspezialisten und den entsprechenden Behörden unter Hochdruck an der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs. (dab/sda/awp)