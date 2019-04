Digital

WhatsApp: So sehen deine Freunde nicht, dass du Nachrichten gelesen hast



So sehen deine Freunde nicht, dass du ihre WhatsApp-Nachrichten gelesen hast

Ein praktischer Lifehack für Android- und iPhone-User.

Was hat ER oder SIE nur geschrieben? Und was will Mama schon wieder im Familien-Chat? Es gibt Situationen im Leben, in denen überwiegt die Neugier nach dem Inhalt einer Nachricht und zack passiert es. Du öffnest die Nachricht und der untrügliche Beweis dafür – der blaue Haken erscheint im Chat-Fenster. Nun gibt es kein Zurück mehr. Der Absender der Nachricht – ob Schwarm oder Mama – weiss nun, dass du die WhatsApp gelesen hast. Mist!

Wenn du zu den glücklichen Menschen gehörst, die im Besitz eines Android-Handys sind, dann stellen wir dir nun einen Trick vor, der dir diesen Schlamassel ersparen kann. Und auch für Apple-Besitzer haben wir etwas auf Lager.

Pro Tipp: Das Deaktivieren der Lesebestätigung führt auch dazu, dass du selbst nicht mehr sehen kannst, ob jemand deine Nachrichten gelesen hat. Und sind wir mal ehrlich. Das will nun auch wieder keiner! Deshalb kommen hier ein paar fiesere (oder – je nach Blickwinkel – diskretere) Möglichkeiten, den blauen Haken bei WhatsApp zu umgehen:

WhatsApp auf Handys mit Android:

In diesem Fall wirst du über neue Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste am oberen Bildschirmrand informiert. Anstatt darauf zu tippen, um sie in der App zu öffnen, kannst du einfach nach unten ziehen und lesen. Die Nachricht wird als nicht gelesen markiert, da dir «nur» die Vorschau angezeigt wurde. Lesen konntest du aber die gesamte Nachricht.

WhatsApp auf dem iPhone:

Wenn du ein iPhone ab dem Modell 6S hast, dann kannst du die gesamte Vorschau einer WhatsApp über 3D-Touch (respektive Haptic Touch) lesen. Einfach fester auf die Vorschau tippen und die ganze Nachricht lesen. Auch hier bedeutet das: Erst, wenn du die WhatsApp in der App gelesen hast, bekommt der Absender den blauen Haken angezeigt.

Bei älteren iPhones, deren Displays kein 3D-Touch bieten, musst du die Vorschau nach links wischen. Anschliessend wählst du «Anzeigen», um die Nachricht zu sehen.

