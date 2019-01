Mit diesem WhatsApp-Trick kannst du auf Android gelöschte Nachrichten trotzdem lesen

Wichtiger Hinweis

Vom Sender eigentlich gelöschte Nachrichten sind zwar in WhatsApp unsichtbar, werden aber für eine bestimmte Zeit in der Datei android.text gespeichert. Dies machen sich Apps zunutze, um die «gelöschten» Nachrichten wiederherzustellen. Wer Apps wie Notification History Log, Notification Log oder Notification History zum Lesen gelöschter Nachrichten nutzt, gibt ihnen Zugriff auf all seine WhatsApp-Chats. In Googles Play Store tummeln sich unzählige solcher Apps. watson kann die Seriosität der entsprechenden App-Entwickler nicht garantieren. Die Benutzung geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr. (oli)