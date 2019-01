Digital

So sieht das künftige Microsoft-Hauptquartier in Seattle aus



bild: microsoft

Wer möchte hier nicht arbeiten? So sieht das künftige Microsoft-Hauptquartier aus

Microsoft macht die ältesten Gebäude seines Campus platt und baut die Firmenzentrale der Zukunft. Ein Einblick in die Welt der Microsofties.

Microsoft City bei Seattle ist ein gigantischer Firmencampus bestehend aus 125 Gebäuden. Gut 42'000 der über 130'000 Angestellten arbeiten hier auf einer Fläche von rund 100 Fussballfeldern. Mehrere Restaurants, eine Shopping-Mall sowie Fussball- und Basketballplätze sollen den Mitarbeitern die Arbeit versüssen.

Microsoft City (rot umrandet) ist ein verworrenes Labyrinth aus über 100 Bürogebäuden. Von Seattle kommend fährt man auf der Autobahn direkt in den Campus hinein. bild: flickr/marcin wichary

Nun reisst der Tech-Gigant die ältesten Teile des seit 1986 stetig gewachsenen Campus ab – und baut um eine zentrale Plaza 17 neue Gebäude. Das folgende Video vermittelt einen Eindruck von den Dimensionen des Projekts, das erst in fünf bis sieben Jahren vollendet sein soll.



Der neue Campusteil ist autofrei und für Fussgänger und Velofahrer konzipiert. Ab 2023 wird die Firmenzentrale in Redmond eine eigene Zugstation haben, was die Anreise von Seattle mit dem ÖV massiv erleichtern soll.

So soll Microsoft-City künftig aussehen: Video: YouTube/Microsoft

Diese Woche sind die Bagger aufgefahren. Sie machen in den nächsten sechs Monaten 13 alte Gebäude platt. Zuvor aber durften Microsoft-Mitarbeiter selbst zum Vorschlaghammer greifen und sich begehrte Souvenirs aus den zum Abbruch stehenden Gebäuden unter den Nagel reissen.

Ein Microsoft-Mitarbeiter demoliert Gebäude 1, also das älteste Gebäude auf dem Campus. bild: microsoft

Über die Kosten des Projekts schweigt sich Microsoft aus. Da der Konzern nebst Amazon, das ebenfalls aus Seattle stammt, das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt ist und jährlich Milliardengewinne scheffelt, dürften finanzielle Sorgen beim Windows-Konzern auch eher ein Fremdwort sein.



So oder so: Bis der neue Campus einzugsbereit ist, vergehen noch Jahre. Bis dahin kannst du dir mit den folgenden Bildern einen Eindruck der Dimensionen des aktuellen Campus verschaffen – denn der ist auch nicht von schlechten Eltern.

Ein Blick ins Allerheiligste – so sieht Microsofts Hauptquartier bei Seattle heute aus:

(oli via windowsunited)

Und hier: Microsofts Surface Studio im Test Video: Oliver Wietlisbach, Angelina Graf

