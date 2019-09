Der Alibaba-Gründer kehrt in einem sehenswerten Video an den Ort zurück, wo Ende der 90er alles begann.

Alibaba-Gründer Jack Ma tritt heute offiziell in den Ruhestand. Der chinesische Unternehmer übergibt die Funktion des Vorsitzenden (Chairman) der Alibaba-Gruppe an den langjährigen CEO Daniel Zhang. Der Übergang war bereits vor einem Jahr angekündigt worden.

Bestimmt werden wir auch in Zukunft vom charismatischen Multimilliardär hören. Er hat international grosse Popularität erlangt, unter anderem mit seiner offenen Art in Interviews, und bei Auftritten am WEF in Davos.

Apple-Gründer Steve Jobs fing mit Freunden in der elterlichen Garage an, beim Gründer-Mythos von Alibaba ist es Jack Mas Appartment in Hangzhou, wo alles begann.

Hupan Garden.

Dort versammelte der Alibaba-Gründer Ende der Neunzigerjahre 17 seiner ehemaligen Kollegen und Studenten, um eine Firma zu gründen, die zum grössten Einzelhandelsunternehmen der Welt heranwachsen sollte.

Bei Alibaba gilt Hupan als geheiligter Ort. Wenn es darum geht, neue Projekte zu starten, ziehen ganze Teams dorthin, um etwas vom Gründergeist aufzunehmen.

Am Montag verschickte Alibaba einen Newsletter, in dem auf das bevorstehende Firmenjubiläum hingewiesen wird.

Ausserdem hat das Unternehmen einen Brief seiner Mitarbeiter an Hangzhou geschickt und veröffentlicht. Darin wird der südchinesischen Stadt in Form eines pathetischen Gedichts gedankt. Dafür, dass die Stadt eine Drehscheibe für Innovationen sei und Alibaba immer unterstützt habe.

Ode an Hangzhou

(übersetzt aus dem Chinesischen)​

«In the frigid spring of 1999

I returned from the North empty-handed and badly scarred.

Mumbling peculiar words.

Dreaming of nonsensical dreams

Fantastical tales of the Arabian Night lingered in my mind.

The glistening water of the canal,

The reflection of the moon upon the West Lake,

The ageless wisdom of the open sea.

You smiled, you listened and gazed

At this unremorseful failure,

But you never once judged or doubted me.



We uttered prayers of confidence and tenacity,

Such was the good’ old days at the Hupan Garden!

Red-blooded youth with ambition to take on the world.

Armed with only bare fists and an iron will.

You never mocked us for having nothing

Quietly, you archived our every boastful claims.

The first customer came,

The first investor said yes,

Soon, more like-minded friends joined.

You sparked the kindling of a multitude of entrepreneurs

And they, in return, ignited the flames in us.



(...)

»

