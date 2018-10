Digital

Neonazi-Mode für Kinder – C&A entschuldigt sich



Falls du diesen Kinder-Neonazi-Pulli kaufen wolltest: Zu spät, C&A hat ihn schon entfernt

Ups, der ging in die Hose – oder besser gesagt in den Pulli. Das Bekleidungsgeschäft C&A hat in seiem Onlineshop einen Hoodie angeboten, der stark der Neonazi-Mode ähnelt.

Der Frakturschriftzug «Division» und die Farbenkombination schwarz/weiss/rot erinnert an die Symbolik des Dritten Reichs und ist heutzutage oft auf Bekleidungsstücken von Neonazis zu sehen.

Ein Twitter-Nutzer machte den Bekleidungskonzern darauf aufmerksam. Der Tweet erreichte einige Aufmerksamkeit im Netz.

Hallo @ca_europe Könnt Ihr uns vielleicht erklären, wieso ihr euch für Kinderbekleidung von einem Neonazi Label habt inspirieren lassen ("Division Germania") habt? Ist das Zufall oder Kalkül? pic.twitter.com/FRPJg8legh — عیش (@problematash) 4. Oktober 2018

Laut «TAZ» wird der Begriff «Division» wegen seiner militärischen Bedeutung oft in rechtsradikalen bis neonazistischen Kreisen benutzt, so etwa bei der Rechtsrock-Band Division Alemania oder der rechtsextremen Jugendorganisation Division Franken.

C&A sah sich gezwungen, auf den kritischen Tweet zu reagieren. Sie entschuldigten sich für den Fauxpas. Es sei ihnen nicht bewusst gewesen, dass der Hoodie an Neonazi-Mode erinnere. Weder hätten sie mit der Division Alemania zu tun noch sei die Ähnlichkeit beabsichtigt gewesen. Als Konsequenz nahmen sie den Hoodie umgehend aus dem Sortiment.

C&A steht in keiner Beziehung zu dieser Gruppe. Die Ähnlichkeit des Schriftzugs war uns nicht bewusst und keinesfalls beabsichtigt. C&A positioniert sich klar gegen Rassismus. Wir werden das Sweatshirt umgehend aus unserem Sortiment nehmen. Bitte entschuldige diesen Fehler. — C&A (@ca_europe) 5. Oktober 2018

Zur «TAZ» sagte C&A, man nehme den Vorfall ernst. «Wir nehmen diesen Vorfall zum Anlass, unsere Design-, Schulungs- und Freigabeprozesse nochmal zu überprüfen», nahm ein Sprecher Stellung.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Bekleidungskonzerne wegen Kleidungsstücken in der Kritik standen. Im Januar etwa sah sich H&M mit Rassismusvorwürfen konfrontiert, als sie einen dunkelhäutigen Jungen in einem Pullover mit dem Aufdruck «Coolest Monkey in the Jungle» abbildeten. (jaw)

