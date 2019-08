Facebook schafft eigenen Bereich für Nachrichten – einige Fragen bleiben offen

«Das Gegenteil von Trump» – dieser Kandidat der Demokraten räumt das Feld von hinten auf

Andrew Yang – es ist Zeit, einen etwas unbekannteren Präsidentschaftskandidaten vorzustellen. Denn seine revolutionären Ideen finden gerade ziemlich Anklang. Und dass es noch nicht zu spät ist, zeigt die Vergangenheit.

Andrew Yang behauptet von sich, er sei das komplette Gegenteil von Donald Trump.

Seine Begründung: «Weil das Gegenteil von Trump ist ein Asiate, der Mathematik mag.»

Nicht nur wegen dieser unbezahlbaren Aussage, sondern weil Andrew Yang ziemlich revolutionäre Ideen hat, solltest du den Präsidentschaftskandidaten unbedingt schnell kennenlernen.

Der 44-Jährige hatte in den TV-Debatten der Demokraten zwar am wenigsten Redezeit, doch seine Kampagne hat ordentlich an Fahrt aufgenommen.

In den fünf …