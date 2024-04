Tesla plant Massenentlassung – angeblich trifft es jeden 10. Angestellten

Tesla hat laut Medienberichten vor, im grossen Stil Stellen zu streichen. Weltweit soll die Belegschaft radikal reduziert werden.

Der E-Autohersteller Tesla plant offenbar, weltweit mehr als 10 Prozent aller Stellen zu streichen. Das berichtet das «Handelsblatt» unter Berufung auf ein internes Schreiben des Autobauers. Von dem Abbau sollen insgesamt 14'000 Mitarbeiter betroffen sein. «Das wird uns schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase machen», schrieb Tesla-Chef Elon Musk demnach an die Belegschaft.



Das Unternehmen sei schnell gewachsen und habe sich durch den Bau zahlreicher Fabriken weltweit immer weiter vergrössert. «Aufgrund dieses schnellen Wachstums kam es in bestimmten Bereichen zu einer Dopplung von Rollen und Aufgaben», erklärt der Konzernchef. Tesla antwortete zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme.



Tesla hatte zuvor für das erste Quartal 2024 einen Rückgang bei den Verkaufszahlen von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermeldet. Bei Branchenbeobachtern erregte insbesondere der erhebliche Anstieg des Lagerbestands für Aufsehen.



Elon Musk: Sein Unternehmen Tesla muss wohl Tausende Stellen streichen. Bild: keystone

Tesla schlüsselt die Verkäufe zwar nicht nach geografischen Regionen auf, den grössten Rückgang aber scheint es in China zu geben.

Über einen entsprechenden Stellenabbau war bereits zuvor spekuliert worden. Das E-Auto-Portal Electrek hatte am Sonntag berichtet, dass in der Tesla-Gigafactory im US-Bundesstaat Texas Produktionsschichten für das Modell Cybertruck gekürzt wurden. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen von Musk auch seine Produktion in der chinesischen Metropole Shanghai gedrosselt.



Der Cybertruck ist noch kein Verkaufsschlager. Bild: keystone

Tesla kämpft mit schnell wachsenden chinesischen Rivalen wie BYD und dem wachsenden Angebot an Elektroautos der etablierten Hersteller. Zudem erwächst Konkurrenz durch Branchenneulinge wie den Smartphone-Hersteller Xiaomi in China, die ihre E-Autos zu günstigen Preisen einführen.



Die Wirkung von Preissenkungen und Rabatten bei Tesla hingegen schwindet mittlerweile, da die Amerikaner ihre in die Jahre gekommene Modellpalette nur langsam auffrischen und erst im kommenden Jahr mit wichtigen Neuheiten aufwarten. Insidern zufolge hat Tesla zudem sein Vorhaben zurückgestellt, ein preisgünstiges Elektroauto für den Massenmarkt zu bauen.

Bei Tesla rücken derweil Robotaxis in den Vordergrund. Musk will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi am 8. August vorstellen. Bis es auf den Markt kommt, könnte es aber noch viele Jahre dauern.

