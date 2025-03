In den USA wird seit Wochen meist friedlich gegen Elon Musk und Tesla protestiert. Bild: keystone

Wut auf Elon Musk – die Anti-Tesla-Proteste eskalieren

In den USA mehrt sich der Unmut gegen Elon Musk und damit auch die Gewalt gegen Tesla. Ladesäulen wurden in Brand gesteckt und ein Geschäft beschossen. Der Grossteil der Proteste verläuft aber friedlich.

Sarah Vojta / Zeit Online

In den USA zeigt sich zunehmend Protest und auch Gewalt gegen den Elektroautohersteller Tesla und seinen Chef Elon Musk. Mehrere Medien in dem Land berichten von etlichen Angriffen auf die Infrastruktur des Unternehmens, seitdem Musk für den neuen Präsidenten Donald Trump als Chefberater tätig ist. In den vergangenen Wochen wurden demnach etwa Autos und Ladesäulen in Brand gesteckt, aber auch in einem Fall mit einer halb automatischen Waffe auf ein Geschäft des Unternehmens geschossen.

Tesla hat offenbar ein Image-Problem. bild: twitter

Allein in der aktuellen Woche gab es mehrere schwerwiegende Vorfälle, wie die New York Times berichtet. Am Montag wurden sieben Tesla-Ladestationen in einem Einkaufszentrum ausserhalb von Boston in Brand gesetzt. In einem anderen Vorort von Boston verhaftete die Polizei am Mittwoch einen Mann, der sechs Tesla-Fahrzeuge mit Aufklebern von Musk beim Zeigen des Hitlergrusses beklebte.

Am Donnerstag fanden den Angaben nach die Angestellten in einem Autohaus in der Nähe von Portland, Oregon, zum Arbeitsbeginn Schäden durch Schüsse vor. Drei Autos waren beschädigt und Fensterscheiben zertrümmert worden, eine Kugel durchschlug eine Wand und traf laut Polizei einen Computermonitor. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass insgesamt mindestens sieben Schüsse abgefeuert worden waren.

Cybertruck-Fahrer werden in den USA ausgebuht. Teils wurden die Fahrzeuge auch mit Gegenständen beworfen oder beschmiert. Video: YouTube/USA TODAY

Demonstrierende kritisieren Musk als Oligarchen

Diesen Samstag fand an einem Tesla-Autohaus im New Yorker Stadtteil Manhattan eine Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern statt. Laut der New York Times blockierten sie die Eingänge und legten das Autohaus damit lahm. Sie hielten Schilder mit Aufrufen wie «Oligarchen out, Demokratie in» und «Niemand hat für Musk gestimmt». Auch solche Proteste gab es in den vergangenen Wochen immer wieder an Autohäusern.

Anti-Musk-Proteste in Washington. Bild: keystone

Die Polizei verhaftet Anti-Musk-Demonstranten in New York. Bild: keystone

Der Tech-Milliardär hatte in seiner neuen Funktion für die sogenannte Behörde für Regierungseffizienz (DOGE) der US-Regierung zuletzt Hass auf sich gezogen. Musk setzte bei mehreren Bundesbehörden enorme Budgetkürzungen durch und bewirkte damit auch grosse Entlassungswellen.

Polizei ermittelt nach Feuer in Tesla-Fabrik

Aber nicht nur in den USA zeigten Musk-Kritiker ihren Unmut durch Gewalt. In der Tesla-Fabrik in Grünheide nahe Berlin sind am Dienstag mehrere Brände ausgebrochen. Die Polizei teilte der New York Times mit, sie ermittle wegen Brandstiftung. Zudem ist der Absatz von Tesla-Autos in Deutschland und vielen anderen Ländern zuletzt enorm eingebrochen.

In Frankreich wurden am vergangenen Wochenende in der Nähe der südlichen Stadt Toulouse mehrere Tesla-Autos in Brand gesetzt. Der Brand sei «keineswegs zufällig» gewesen, hiess es von der Staatsanwaltschaft.

Abgefackelte Teslas in Frankreich (oben). Polizisten bewachen einen Tesla-Showroom in den USA. bild: reddit

In den USA, wo die meisten Gewalttaten dokumentiert sind, befürchten die Behörden allerdings Schlimmeres, schreibt die Washington Post. Demnach hätten die Strafverfolgungsbehörden in dem Bostoner Vorort, in dem ein Mann die Sticker von Elon Musk mit dem Hitlergruss auf Teslas geklebt hat, gewarnt: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis jemand bei der Gewalt gegen einen Tesla ernsthaft verletzt werde.

