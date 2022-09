SC Bern – der Countdown für eine platonische Trainer-Liebe

Johan Lundskog ist mit dem SCB schon wieder in den Tabellenkeller gefallen. Präsident Marc Lüthi räumt dem bisher erfolg- und glücklosen Trainer und seinen «Laptop-Boys» trotzdem eine Schonfrist bis mindestens zur Heimpartie gegen Servette am 14. Oktober ein.

Der SCB hat in Biel eine dramatische Partie nach einer 3:1-Führung im Schlussdrittel aus der Hand gegeben wie ein Liga-Neuling (3:4 n.P). Unfassbar, die Art und Weise, wie eine Mannschaft mit so vielen erfahrenen, talentierten und taktisch gut geschulten Spielern im dritten Spiel bereits in die dritte Niederlage taumelte. Es ist saisonübergreifend die 8. Pleite in den letzten 10 Partien. Der SCB hat unter seinem schwedischen Trainer nur noch 20 der letzten 55 Spiele gewonnen. Erfolgloser waren in dieser Zeit nur noch Ajoie und Langnau. In der ganzen Klubgeschichte (seit 1931) hat sich kein Trainer mit einer solchen Bilanz im Amt gehalten. Wie ist das möglich?