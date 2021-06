Interview

Vladimir Petkovic über EM-Gegner, seinen Spielstil und Lehren aus der Doppeladler-Affäre

Diese Woche gibt Nationaltrainer Vladimir Petkovic ein erstes Kader für die EM-Vorbereitung bekannt. Am 26. Mai beginnt für die Schweiz in Bad Ragaz das EM-Abenteuer. Im Interview mit «Keystone-SDA» spricht Petkovic über die Lehren aus der WM in Russland, seine Spielphilosophie und wie er sich persönlich in den knapp sieben Jahren als Nationaltrainer weiterentwickelt hat.

Vladimir Petkovic, in einer Woche startet das Vorbereitungscamp in Bad Ragaz. Sie dürfen 26 anstatt 23 Spieler an die EM mitnehmen. Vereinfacht das die Selektion?Vladimir Petkovic: Wir waren darauf vorbereitet, dass ich 26 Spieler mitnehmen darf, was die Sache zwar vorerst einfacher macht, dafür muss ich bei jedem Spiel drei mehr auf die Tribüne schicken. Trotzdem muss sich jeder in Bad Ragaz beweisen, das Leistungsprinzip zählt.

Wie schafft man es, dass nach der Vorbereitung körperlich alle auf …