Euro 2020: Der EM-Kader von Kroatien im Jahr 2021

Kroatien muss sich in der Gruppe D der EM 2020 mit England, Schottland und Tschechien messen. Die Qualifikation schaffte man einigermassen souverän mit fünf Siegen und nur einer Niederlage. Nun soll nach dem verlorenen WM-Finale gegen Frankreich 2018 der europäische Pokal ran.

Hier der offizielle Kader von Kroatien für die Fussball-Europameisterschaft 2021:

Tor

Lovre Kalinic, 31, Hajduk Split

Dominik Livakovic, 26, Dinamo Zagreb

Simon Sluga, 28, Luton Town



Abwehr

Borna Barisic, 28, Glasgow Rangers

Domagoj Bradaric, 21, OSC Lille

Duje Caleta-Car, 24, Olympique Marseille

Josko Gvardiol, 19, Dinamo Zagreb

Josip Juranovic, 25, Legia Warschau

Dejan Lovren, 31, Zenit St. Petersburg

Mile Skoric, 29, NK Osijek

Domagoj Vida, 32, Besiktas Istanbul

Sime Vrsaljiko, 29, Atlético Madrid

Mittelfeld

Milan Badelj, 32, Genua CFC

Marcelo Brozovic, 28, Inter Mailand

Luka Ivanusec, 22, Dinamo Zagreb

Mateo Kovacic, 27, Chelsea

Luka Modric, 35, Real Madrid

Mario Pasalic, 26, Atalanta Bergamo

Ivan Perisic, 32, Inter Mailand

Nikola Vlasic, 23, ZSKA Moskau

Sturm

Josip Brekalo, 22, VfL Wolfsburg

Ante Budimir, 29, CA Osasuna

Andrej Kramaric, 29, TSG Hoffenheim

Mislav Orsic, 28, Dinamo Zagreb

Bruno Petkovic, 26, Dinamo Zagreb

Ante Rebic, 27, AC Milan

Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic will dieses Jahr mehr als nur einen Trostpreis. Bislang reichte es in einer EM-Endrunde aber nur bis ins Viertelfinale, doch die Qualifikation für das Finale an der Fussball-WM 2018 in Russland macht Hoffnung auf mehr.

Diese Regeln gelten für die Teams Jede Nationalmannschaft darf einen Kader von 26 Spielern mit an die Europameisterschaft nehmen. Deadline ist dabei der 1. Juni. Bis zum ersten Spiel dürfen nur dann noch Änderungen vorgenommen werden, wenn eine schwerwiegende Verletzung oder eine Krankheit nachgewiesen werden kann. Auch Covid-19 oder enger Kontakt zu einem positiven Fall wird dabei von der UEFA als Grund akzeptiert. Ein Spieler, der einmal aus dem Kader ausgetauscht wurde, kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ins Turnier eingreifen.

Die kroatische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 11. Rang

11. Rang Gesamtwert: 376 Mio. Euro

376 Mio. Euro Durchschnittsalter: 27,8 Jahre

27,8 Jahre Teuerster Spieler: Mateo Kovacic (Chelsea) für 45 Mio. Euro

Mateo Kovacic (Chelsea) für 45 Mio. Euro Legionäre: 19 Spieler im Ausland tätig

(leo)

EM 2020 oder 2021? Dieses Jahr ist es etwas komplizierter, über die Europameisterschaft zu schreiben. Grund ist, dass das Fussball-Turnier wegen der weltweiten Corona-Pandemie aufs Jahr 2021 verschoben wurde. Der Name des Wettbewerbes lautet aber offiziell EM 2020. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, diese Schreibweise zu bevorzugen.

