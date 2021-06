EM 2020

Fussball

EM-Kader Dänemark für Euro 2020: So sieht das Team 2021 aus



Euro 2020: Der EM-Kader von Dänemark im Jahr 2021

Dänemark wird sich mit Finnland, Belgien und Russland in der Gruppe B für eine Qualifikation in die K.o.-Phase messen. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand verlor in der EM-Quali kein einziges Spiel und konnte vier davon gewinnen. Der bekannteste Spieler der Dänen ist der 29-jährige Christian Eriksen, der in der Quali bereits fünfmal traf.

Hier der offizielle Kader von Dänemark für die Fussball-Europameisterschaft 2021:

Tor

Jonas Lössl, 32, FC Midtjylland

Frederik Rönnow, 28, Schalke 04

Kasper Schmeichel, 34, Leicester City

Abwehr

Joachim Andersen, 25, FC Fulham

Nicolai Boilesen, 29, FC Kopenhagen

Andreas Christensen, 25, FC Chelsea

Simon Kjaer, 32, AC Milan

Jens Stryger Larsen, 30, Udinese Calcio

Joakim Maehle, 24, Atalanta Bergamo

Jannik Vestergaard, 28, Southampton

Daniel Wass, 32, FC Valencia

Zanka, 31, FC Kopenhagen

Mittelfeld

Anders Christiansen, 30, Malmö

Thomas Delaney, 29, Borussia Dortmund

Christian Eriksen, 29, Inter Mailand

Pierre-Emile Höjbjerg, 25, Tottenham Hotspur

Mathias Jensen, 25, FC Brentford

Christian Nörgaard, 27, FC Brentford

Sturm

Martin Braithwaite, 29, FC Barcelona

Andreas Cornelius, 28, Parma

Mikkel Damsgaard, 20, Sampdoria Genua

Kasper Dolberg, 23, OGC Nizza

Yussuf Poulsen, 26, RB Leipzig

Andreas Skov Olsen, 21, Bologna



Robert Skov, 25, TSG Hoffenheim

Jonas Wind, 22, FC Kopenhagen

Bild: keystone

Den grössten Erfolg feierte die dänische Nationalelf, als sie sich 1992 zum Europameister-Titel spielte. Dies gelang ihnen, obwohl die Dänen erst wegen des Ausschlusses von Jugoslawien spontan in die Endrunde nachrückte.

Diese Regeln gelten für die Teams Jede Nationalmannschaft darf einen Kader von 26 Spielern mit an die Europameisterschaft nehmen. Deadline ist dabei der 1. Juni. Bis zum ersten Spiel dürfen nur dann noch Änderungen vorgenommen werden, wenn eine schwerwiegende Verletzung oder eine Krankheit nachgewiesen werden kann. Auch Covid-19 oder enger Kontakt zu einem positiven Fall wird dabei von der UEFA als Grund akzeptiert. Ein Spieler, der einmal aus dem Kader ausgetauscht wurde, kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ins Turnier eingreifen.

Die dänische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste : 12. Platz

: 12. Platz Gesamtwert: 311 Mio. Euro

311 Mio. Euro Durchschnittsalter: 27,7 Jahre

27,7 Jahre Teuerster Spieler: Christian Eriksen (Inter Mailand) für 40 Mio. Euro

Christian Eriksen (Inter Mailand) für 40 Mio. Euro Legionäre: 22 Spieler im Ausland tätig

(leo)

EM 2020 oder 2021? Dieses Jahr ist es etwas komplizierter, über die Europameisterschaft zu schreiben. Grund ist, dass das Fussball-Turnier wegen der weltweiten Corona-Pandemie aufs Jahr 2021 verschoben wurde. Der Name des Wettbewerbes lautet aber offiziell EM 2020. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, diese Schreibweise zu bevorzugen.

