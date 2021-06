Frankreich klarer Sieger gegen Schweizer Gegner Wales

Unvergessen

Italien jubelt schon, da gleicht Wiltord im EM-Final in der 94. Minute noch aus

2. Juli 2000: Sylvain Wiltord ist der Edeljoker im Team der Franzosen. Im EM-Final hält der Stürmer Frankreich mit seinem Ausgleich in extremis am Leben – und macht den grossen Triumph der «Equipe Tricolore» so erst möglich.

Frankreich tritt als amtierender Weltmeister zur EM in Belgien und Holland an. Beim ungefährdeten Startsieg gegen Dänemark besteht die Startelf der hervorragend aufgestellten Franzosen aus zehn Akteuren, die schon vor zwei Jahren bei der Heim-WM den World Cup in den Pariser Nachthimmel gestreckt haben. Nur Mittelstürmer Nicolas Anelka war beim Triumph der «Equipe Tricolore» 1998 nicht dabei.

Und dann greift noch ein Spieler in diese Startpartie ein, der das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt …